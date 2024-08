13. Internationales Straßentheaterfestival Brackenheim am 8. September

Bereits zum 13. Mal trägt das Kulturforum Brackenheim e.V. die Kultur auf die Straße: Erneut präsentieren Musiker, Gaukler, Artisten, Schauspieler und Komiker ihre Programme vor der Brackenheimer Altstadtkulisse und werden diese wunderbare Atmosphäre verbreiten, die das Publikum bereits so viele Jahre be- und verzaubert. An sieben verschiedenen Plätzen, Spielorten und als Walk-Act in der Innenstadt unterhalten Künstler aus neun unterschiedlichen Ländern das Publikum. Neben dem Kulturforum Brackenheim e.V. sind an diesem Gemeinschaftsprojekt auch dieses Jahr wieder die Stadt Brackenheim, das Land Baden-Württemberg und der Gewerbeverein Brackenheim beteiligt, der im Rahmen eines verkaufsoffenen Sonntags ab 12 Uhr startet und zum Einkaufsbummel mit vielen Sonderaktionen der teilnehmenden Geschäfte einlädt.

So. 8. September, 13 bis 19 Uhr, Brackenheim

www.kulturforum-brackenheim.de