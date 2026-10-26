14. Dynamite Night in Ellwangen mit The New Roses, Freedom Call und Stormwitch, 27.12.26

Seit 2008 gibt es die Dynamite Night. Zuerst fand sie in Crailsheim statt, inzwischen ist sie in Ellwangen eine etablierte Institution. Auch 2026 wird ­wieder ein großartiges Line-up geboten, mit von der Partie sind in diesem Jahr »The New Roses«, »Freedom Call« und »Stormwitch«. Ein Opener ist ebenfalls ­geplant, bleibt aber vorerst eine Überraschung.

The New Roses sind ein Garant für eine ehrliche, energiegeladene Rockshow der Superlative. In ­einer Zeit, in der künstliche Intelligenz auf dem Vormarsch ist und die Musikwelt massiv verändert, ­sicherlich eine wichtige Eigenschaft! Nun kommen The New Roses mit der »Down & Dirty Tour 2026« zurück auf die deutschen Bühnen und freuen sich auf ihre Fans! Was das Publikum erwartet, sind natürlich neue Songs, aber auch Raritäten aus dem Repertoire der bisherigen sechs Alben und die großen Songs der letzten Jahre. Bereits früh in ihrer Karriere konnten The New Roses für internationale Aufmerksamkeit sorgen, als ihr Song »Without a Trace« in der Kult-US-Serie »Sons of Anarchy« zu hören war. Im Laufe der Jahre haben sie sich als feste und beim Publikum beliebte Größe im internationalen Rockbusiness etabliert. The New Roses waren nicht nur die erste deutsche Band, die 2018 und 2019 auf der KISS Kruise in der Karibik auftrat, sie teilte sich bereits mit legendären Genre-Größen wie »Aerosmith«, »Foreigner« und den deutschen Hard-Rock-Urgesteinen »Scorpions« die Bühne.

Expand Freedom Call

Die Band Freedom Call um Gründungsmitglied, Sänger und Gitarrist Chris Bay hat insgesamt zwölf Studioalben veröffentlicht, darunter ihr sensationelles Debüt »Stairway to Fairyland«, drei eindringliche Live-Veröffentlichungen und ein Compilation-Album. Freedom Call sind auf den Bühnen allgegenwärtig und haben nicht nur mit »Saxon«, »Edguy«, »DragonForce«, »Blind Guardian« und »HammerFall« getourt, sondern auch weltweit ­erfolgreiche Headliner-Touren sowie Auftritte auf allen großen Festivals von Wacken über Sweden Rock, Masters of Rock, Barcelona Rock Fest, Hellfest, Graspop oder der renommierten 70.000 Tons of Metal Cruise gespielt. Ihre überaus melodischen Songs werden häufig als »Happy Metal« ­bezeichnet, und in der Tat haben Freedom Call den Titel »Happiest Metal-Band in the World« mehr als verdient.

Expand Stormwitch

Stormwitch, auch bekannt als »The Masters of Black Romantic«, wurde im Jahre 1979 gegründet und ist somit eine der dienstältesten Metalbands in Deutschland, die noch aktiv sind. Kultalben wie »Walpurgis Night« und »Tales of Terror« sprechen für sich. Das letzte Stormwitch-Album, »Bound to the Witch«, wurde 2018 bei »Massacre« veröffentlicht. 2026 spielen Stormwitch mit Frontmann und Gründungsmitglied Andy Mück nur ein paar ausgewählte Shows, darunter auch ein Best-of-Set bei der Dynamite Night.

14. Dynamite Night, So. 27. Dezember, Einlass, 17 Uhr, Start 18 Uhr, Sechtahalle Ellwangen, Tickets gibt es unter www.reservix.de, www.eventim.de und an allen bekannten VK-Stellen