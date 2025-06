15. Haigern Live! Festival (25. bis 28.7.)

Am Freitag, 25. Juli startet ­Haigern Live! in die fünfzehnte Auflage. Es ist mittlerweile das größte Open-Air-Festival und ist eines der beliebtesten Events in der Region Heilbronn.

An diesen vier Tagen erwartet Besucher des Haigern Live! wieder eine bunte Mischung aus national bekannten Bands und aufstrebenden lokalen Talenten, die das Festivalgelände mit ihrer Musik zum Leben erwecken. Von Rock bis Pop, von Indie bis Folk – das Festival bietet eine beeindruckende Bandbreite an Genres, die das Gelände in eine lebendige Bühne für unterschiedlichste musikalische Geschmäcker verwandeln. Ein unvergessliches Erlebnis mit 40 Stunden Live-Musik und einem abwechslungsreichen Programm, verteilt auf vier Tage. 15 bekannte Bands und Künstler, sowohl aus der Region als auch darüber hinaus, sorgen für musikalische Highlights und mitreißende Stimmung. Am Sonntag erwartet die jüngsten Gäste ein buntes Kinder- und Rahmenprogramm, das für strahlende Gesichter und jede Menge Spaß sorgt. Ein Erlebnis, das die ganze Familie begeistern wird! Doch Haigern Live! ist mehr als nur ein Musikfestival. Der gesamte Erlös des Events geht an die Kinderfreizeiten auf dem Haigern. Mit dem Motto »Spielen für einen guten Zweck!« schafft es das Festival, großartige Musik und Solidarität miteinander zu verbinden.

Erneut warten jeden Tag zahlreiche Highlights in dem hochkarätigen Line-Up auf die Besucher. Am Freitag kommt Vanessa Mai als Headlinerin auf den Haigern. Die aus Backnang stammende Sängerin ist eine der vielseitigsten und erfolgreichsten Pop- und Schlagerkünstlerinnen Deutschlands. Erste Bekanntheit erlangte sie als Sängerin der Band Wolkenfrei, mit der sie 2014 das mit Gold ausgezeichnete Album »Endlos Verliebt« veröffentlichte. Seit 2015 feiert sie als Vanessa Mai bahnbrechende Erfolge und hat seitdem eine Reihe von Studioalben veröffentlicht, darunter zwei #1-Alben und vier Top-3-Alben. Am Samstag folgt Nico Santos, der mit Hits wie »Home«, »Rooftop«, »Safe« und »Play with Fire« nicht nur die Charts gestürmt, sondern Hymnen für Generationen geschaffen hat. Mit seiner außergewöhnlichen Authentizität, Leidenschaft und seinem Talent, die in jedem seiner Auftritte spürbar sind, schafft Nico Santos es immer, eine ganz besondere Energie auf das Publikum zu übertragen und eine einmalige Stimmung zu erzeugen!

Wenn am Sonntag Joris die Haiger-Bühne betritt, heißt es »Spring!« – seine Comeback-Single. Auch wenn der Track als klassische Up-Tempo Popnummer daherkommt, beweist Joris erneut sein ungeschliffen ehrliches Songwriting gepaart mit Bildern, in die man sich direkt hineinversetzen kann. Den Abschluss am Montag machen Welshly Arms. Nachdem sie 2017 ihre Hymne »Legendary« veröffentlichten (sie erreichte in mehreren europäischen Ländern Platin-Status und über 250 Millionen Streams), wurden die fünf aus dem mittleren Westen der USA aus den lokalen Musikclubs in Cleveland auf die größten Rockfestivalbühnen der Welt katapultiert.

Auch in diesem Jahr bietet das Haigern Live! wieder vier Ticketkategorien zur Auswahl: das Freitag-Ticket, das Samstag-Ticket, das Montag-Ticket und das Kombi-Ticket für alle Tage (Freitag bis Montag). Neu in diesem Jahr: Jede Ticketart ist in Preisstufen unterteilt – mit begrenzten Kontingenten pro Stufe. Je niedriger die Preisstufe, desto günstiger das Ticket. Sobald alle Tickets in einer Preisstufe verkauft sind, wird automatisch die nächste Preisstufe freigeschaltet. Schnell sein lohnt sich also!

Das gesamtes Team mit fast 300 Helfern (vom Kernteam, über die Helfer in den Kassenhäuschen, bis hin zu den Crêpebäckern) arbeitet ehrenamtlich. So kommen alle Einnahmen des Haigern Live! direkt der Kinderfreizeit zu Gute! »Es ist toll, dass wir gleichzeitig mehrere Ziele erreichen: Wir unterstützen sozial schwächer gestellte Kinder und Familien mit unseren Förderbeiträgen zu den Kinderfreizeiten, können wichtige und langfristige Investitionen in das Freizeitgelände tätigen und so den Fortbestand der Kinderfreizeit sichern und bieten ein Festivalhighlight, dessen Besuch sich jeder leisten kann«, freut sich Daniel Friedrich, 1. Vorsitzender des Fördervereins.

15. Haigern Live!

Fr. 25. bis Mo. 28. Juli, Haigern 3, Talheim

www.haigernlive.de

Bandprogramm 2025:

Fr. 25. Juli

17:45 Uhr: Alenna Rose

18:45 Uhr: Maria Basel

19:45 Uhr: Paula

21 Uhr: Madeline Juno

22:30 Uhr: Vanessa Mai

Sa. 26. Juli

17:30 Uhr: Mille und die Weichhölzer

19 Uhr: Grungetime

20:30 Uhr: The Stereolines

21: 30 Uhr: Tom Twers

22:30 Uhr: Nico Santos

So. 27. Juli

11:30 Uhr: Gottesdienst mit Alegria

15:30 Uhr: Cacao Munch

17 Uhr: Willenlos Sexy

18:30 Uhr: Amy Lungu & Friends

20 Uhr: Joris

Mo. 28. Juli

17:30 Uhr: Janine

18:15 Uhr: Toni Mogens

19:30 Uhr: bac

21 Uhr: Welshly Arms