15 Jahre Gestört aber geil – am 7. Februar in Stuttgart

»Gestört aber geil« besteht aus den deutschen DJs Spike*D und Nico Wendel. Seit 15 Jahren spielen die beiden ihre einzigartige Mischung aus Mischung aus melodischem Tech House und House gepaart mit Pop-Stücken. Im Februar feiern sie im Im Wizemann eine große Jubiläumsparty.

Was mit dem Mega-Hit »Unter meiner Haut« begann, ist mittlerweile eine eindrucksvolle Erfolgsgeschichte. Die mehr als 1,6 Millionen monatlichen Hörer allein auf Spotify sind der Beweis, dass das Duo »Gestört aber geil« den Finger auch nach mehr als 15 Jahren im Business immer noch fest am Puls der Zeit hat. Die beiden DJs Spike*D und Nico Wendel lernten sich in der Diskothek »My Ccools World« in Sangerhausen in Sachsen-Anhalt kennen, wo sie regelmäßig ihre Platten auflegten. Die DJs verstanden sich auf Anhieb, weil ihr Musikgeschmack und -stil perfekt zusammenpassten. Im Oktober 2010 beschlossen sie das Projekt »Gestört aber geil« zu gründen. Der Rest ist Geschichte.

Seit ihrem großen Durchbruch haben die beiden eine ganze Liste erfolgreiche Dance-Hits abgeliefert. Mit einer geballten Ladung aus melodischem Tech House und High-Class-Features werden ihre Songs zu eingängigen Evergreens. Neben »Unter meine Haut« haben auch »Ich & Du« oder »Wohin willst du« die Charts erfolgreich gestürmt und dafür gesorgt, dass die beiden Spitzen-DJs auch nach mehr als einem Jahrzehnt auf der Bühne nur so vor Elan und Spielfreude strotzen.

Und nicht nur musikalisch liefert das Duo seit Jahren ab. Auch live sind sie ein absoluter Partygarant. Ihr Festival in der Berliner Wuhlheide ist mittlerweile ein fester Bestandteil im jährlichen Party-Kalender und immer restlos ausverkauft. Eins ist sicher: Wo »Gestört aber geil« draufsteht, ist auch »Gestört aber geil« drin! Eine unvergessliche Party ist damit garantiert.

Getreu dem Motto »Man soll die Feste feiern, wie sie fallen«, gehen »Gestört aber geil« seit dem 17. Januar auf 15-jährige Jubiläumstour. In Stuttgart schlagen Sie am 7. Februar im Im Wizemann auf. Wie man es von dem Duo gewohnt ist, dürfen sich die Fans auf neue Songs, Special Guests, Konfetti, Glitzer und ausverkaufte Hallen freuen. Getreu ihrem Motto: »Let‘s get this party started!«

Gestört aber geil

Fr. 7. Februar, 19 Uhr,

Im Wizemann, Stuttgart,

stuttgart-live.de