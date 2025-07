15 Jahre Soul Connection – das Jubiläum

Seit 2010 steht die Heilbronner Band Soul Connection für schweißtreibenden Soul, ­kernigen Funk und erdigen R&B. In diesem Jahr feiert die Band ihr 15-jähriges Jubiläum.

Los ging es mit zwei Personen. Im Jahr 2009 fanden Thilo Held und Uwe Deecke über ihre geteilte Musikleidenschaft in ihrer Heilbronner Stammkneipe, dem Hartmans, zusammen. Ein Jahr später folgte eine SMS von Uwe an Thilo mit einer einzigen Frage: »Hast du Bock auf Soul?« Der Rest ist Geschichte. Weitere Mitglieder stießen zur frisch gebackenen Band, die zunächst »Soul Circle« getauft wurde, dazu. »Von dem Namen haben wir schnell Abstand genommen, weil wir gemerkt haben, dass die Schwaben Probleme haben, das auszusprechen – da wurde dann schnell Soulsäckl draus«, lacht Thilo Held. So wurde aus dem Circle die Connection – und aus zwei Leuten über die Jahre insgesamt 13. Drei Bläser, zwei Percussionisten, drei Sängerinnen und ein Sänger, dazu Gitarre, Keyboard, Bass und Drums – wo Soul Connection hinkommt, ist die Bühne voll. Abseits weniger Wechsel – unter anderem stieg Gründungsmitglied Uwe aus – ist die Besetzung weitesgehend stabil geblieben. »Wir haben uns über die Jahre immer weiter verbessert und sind, ohne dass wir gelernte Musiker sind, mittlerweile am Rande der Professionalität«, so Schlagzeuger Kevin Keppler. Im Repertoire finden sich weit über 70 Titel, bei denen die Bandbreite mittlerweile weit über die anfänglichen Soul-Klassiker von Aretha Franklin, Stevie Wonder und Co. hinausgeht. »Wir fügen immer wieder neue Facetten hinzu«, äußert Gitarrist Bernhard Schwarz stolz. War der erste Auftritt noch bescheiden auf einem Gartenfest auf einem Zubringer nach Untergruppenbach, sind Soul Connection mittlerweile gern gesehene Gäste bei großen Events in der Region wie Haigern Live oder dem Heilbronner Lichterfest – zunehmend aber auch außerhalb. Regelmäßig spielt die Band auch Akustik-Sets oder Benefiz-Konzerte. Und im November soll der 15. Geburtstag nochmal richtig standesgemäß gefeiert werden – und zwar in der Zigarre, »mit dem, was wir am besten können: eine große Party«, verspricht Thilo Held.