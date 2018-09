17. Stuttgarter »ChanSongFest«

× Erweitern Bliss

Der gute Ton gehört beim Kabarett sprichwörtlich ja ohnehin dazu - regelmäßig im Herbst macht der gute Ton im Renitenztheater dann allerdings im wahrsten Sinne des Wortes auch noch die Musik dazu. Neun Tage lang präsentiert sich in Stuttgart die Speerspitze der Musik-Kabarett-Szene - begnadete Singer/Songwriter, Chanson-, Musical und A-Capella-Künstler geben sich die Klinke in die Hand und vergessen dabei, bei all ihrem musikalischen Talent, auch nie den Sinn für den Spaß auf der Bühne. Hier gehen die Stimmen ins Ohr - aber der Schalk sitzt im Nacken.

Den bunten Reigen eröffnet dabei in diesem Jahr das Musiker- und Comedy-Duo Carrington-Brown (Foto) am Freitag, den 12. Oktober. Sie schöpfen ein »Best of« aus über zehn gemeinsamen Jahren Bühnenerfahrung und mixen feinen Humor mit persönlichen Geschichten und großem musikalischen Können. Nessi Tausendschön betört tags darauf mit ihrer wunderbaren Stimme und fährt die besten Songs aus dreißig Bühnenjahren auf. Christine Schütze brilliert mit Charme, Hirn und Temperament am Klavier. Ihr Programm »Schützenhilfe« gibt Antworten auf solch brisante Fragen wie etwa »Wie kleidet man sich postfaktisch?« oder »Wer ist eigentlich die Generation Maybe?«.

Musicalstar Felix Martin lässt ein Jubiläumskonzert mit Musical, Swing und Entertainment vom Stapel, bei dem man sich auf ein Wiederhören mit Musical-Klassikern aus »Das Phantom der Oper«, The Rocky Horror Show oder der West Side Story freuen darf. Korff/Ludewig, die Chanson mit Comedy und Kabarett verbinden, »Gehen baden« und singen sich dabei um Kopf und Kragen. Maria Bill singt Piaf und Brel. Lars Redlich singt, swingt und springt von der Sopran-Arie in den Hip Hop, mimt den Rocker oder die Diva und ist dabei brüllend komisch. Eine lupenreine Gesangs-Darbietung und klasse Komik zeigen auch Bliss, die erfolgreichste Schweizer A-Cappella-Formation, mit ihrem neuen Programm »Mannschaft«. Und zum Finale bringt Maren Kroymann ein Ohren- und Augenschmaus für alle Liebhaber der großen internationalen Hits der 60er Jahre.

Die Programm-Highlights:

Carrington/Brown (Freitag, 12.10.), Nessie Tausendschön (Samstag, 13.10.), Christine Schütze (Sonntag, 14.10.), Felix Martin (Montag, 15.10.), Maria Bill (Dienstag, 16.10.), Korff/Ludewig (Mittwoch, 17.10.), Lars Redlich (Donnerstag, 18.10.), Bliss (Freitag, 19.10.), Maren Kroymann (Samstag, 20.10.)