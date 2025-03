18. Giengener Kulturnacht

Bereits zum 18. Mal lockt die Giegener Kulturnacht mit einem hochkarätigen Programm. Mit einem Eintrittsbändel können alle teilnehmenden Locations besucht werden, in denen die Künstler jeweils zweimal ihr Programm aufgeführen. Oberbürgermeister Dieter Henle eröffnet die Kulturnacht um 19:45 Uhr in der Schranne, bevor der Kabarettist Timo Wopp die erste Show seines Programmes »JA SORRY« auf die Bühne bringen wird. Mit Selbstironie und bedingungsloser Härte, vor allem seinen eigenen Unzulänglichkeiten gegenüber sorgt der Wahlberliner für Lacher. Um 21 Uhr betreten »The Vocals« die Bühne, eine der angesagtesten jungen A-Cappella-Boybands Deutschlands. In der Stadtbibliothek laden der renommierte Krimiautor Peter Jackob und Kriminalhauptkommissar a. D. Peter Metzdorf zu einem Leseabend ein, der hinter die Kulissen echter Ermittlungen entführt. Der erfolgreiche Kult-Autor Micha Krämer liest hier außerdem aus seinen beiden Kriminalromanen »Mordsbrise« (21 Uhr) und »Der Tod der Bienenkönigin« (23:15 Uhr). In der Stadtkirche präsentiert die Städtische Musikschule gemeinsam mit dem Tanzkollektivs der Jazztanzabteilung der TSG Giengen, den Ensembles des Jugend- und Kammerorchesters und des Frauenchores »the velvets« ein abwechslungsreiches Programm. Die Sängerin Iris Trevisan und der Pianist Martin Sörös werden außerdem Gospel, Soul und Blues in die Stadtkirche bringen. Der preisgekrönte Comedian und Kabarettist Olaf Bossi ist in der Bergschulturnhalle mit seiner »Ausmist Comedy Show« anzutreffen. Von dort entführt auch die sechsköpfige Band E.R.O.S. das Publikum zweimal mit Songs von Eros Ramazotti, Laura Pausini und Gianna Nannini nach Italien. Im Haus der Jugend herrscht von 20 Uhr bis Mitternacht beim »Multikulinarischen Auszeit-Café« Kaffeehaus-Atmosphäre. Zum Ende der Giengener Kulturnacht lädt ab 0 Uhr die Stadtkapelle Giengen zum gemütlichen Ausklang ein, um die Nacht Revue passieren zu lassen.

Bürgerhaus Schranne

Timo Wopp (20 Uhr & 22:15Uhr)/

Free Vocals (21 Uhr & 23:15 Uhr)

Ausklang ab 0 Uhr

Stadtbibliothek

Peter Jackob & Peter Metzdorf (20 Uhr & 22:15Uhr )/

Micha Krämer (21 Uhr & 23:15 Uhr)

Stadtkirche

Ensembles der Städtischen Musikschule Giengen & Jazztanzgruppe der TSG Giengen (20 Uhr & 22:15 Uhr)

Iris Trevisan & Martin Sörös (21 Uhr & 23:15 Uhr)

Bergschulturnhalle

Olaf Bossi (20 Uhr & 22:15 Uhr)

E.R.O.S. (21 Uhr & 23:15 Uhr)

Haus der Jugend

multikulinarisches Auszeitcafé