2×2 Quartettfest in Eberbach: Jazz im Dialog (17. & 24.9.26)

Expand Foto: Carola Schmitt

Das 2×2 Quartettfest geht in die nächste Runde: Nach dem Frühjahrsauftakt mit Jazzabella und Steffen Webers Groove Experience präsentieren sich im September das South Quartet und das Isabelle Bodenseh Quartet – zwei Formationen mit markanter Handschrift und ganz unterschiedlichen Zugängen zum Jazz. Zwei Quartette im Frühjahr, zwei im Herbst: Das Format rückt die besondere Qualität der Viererbesetzung in den Mittelpunkt und schafft Raum für Improvisation, feines Zusammenspiel und musikalische Überraschungen. Hinter dem South Quartet stehen vier kantige Individualisten aus Deutschlands wildem Süden – souverän, stilistisch eigenständig und voller Spielfreude. Jazztrompeter Peer Baierlein setzt mit seinem charakteristischen, mal weichen, mal kernigen Sound die melodischen Akzente. Im Zusammenspiel entstehen lebhafte Kontraste, überraschende Wendungen und ein beständiger Austausch musikalischer Ideen. Seit zehn Jahren entwickelt die deutsch-französische Jazzquerflötistin Isabelle Bodenseh mit ihrem Quartett einen außergewöhnlichen Sound: C- und Bassquerflöte treffen auf Hammond-Orgel, Gitarre und Schlagzeug. Mit dem aktuellen Album »Dignity« verbindet die Band Modern Jazz, Funk und Latin mit klassischen Einflüssen, freier Improvisation und dem groovenden Hammond-Sound der 60er- und 70er-Jahre.

South Quartet, Do. 17. September, 20 Uhr, Musikschule, Eberbach

Isabelle Bodenseh, Do. 24. September, 20 Uhr, KunstWERK ARTgerecht, Eberbach

www.eberbach.de