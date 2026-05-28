2. blacksheep Sommerfest ­begeistert mit internationalen Acts (27.6.26)

Expand Foto: Gaby Gerster

Auch am Samstag, 27. Juni, begegnen sich in Bonfeld wieder musikbegeisterte Besucherinnen und Besucher und herausragende Künstler. Ein buntes Rahmenprogramm mit Stelzenläuferinnen, einem Zauberer, Musikern, einer betreuten Fotobox und vielem mehr unterhält vor und zwischen den Acts. Abwechslungsreiche gastronomische Angebote zu verträglichen Preisen runden den Festivaltag ab.

Busy Dreams, eine junge, aufstrebende Band aus Potsdam, hat im April im Kreatief in Neckarsulm den 11. blacksheep Bandcontest gewonnen. Den Preis hat die Ellhofener Firma Sautter gestiftet. Das Quartett präsentiert energiegeladene, tanzbare Musik nach dem Motto »Hauptsache, es groovt« und eröffnet damit das 2. blacksheep Sommerfest um 17 Uhr. Auf Busy Dreams folgt mit Vanja Sky eine der besten Blues-Rock-Sängerinnen unserer Zeit. 2024 hat sie das Publikum beim letzten blacksheep Festival auf der kleinen Dorfbühne abgeholt – und gilt seitdem als DIE Entdeckung schlechthin. Nun spielt die Antwort Kroatiens auf Sheryl Crow, Norah Jones und Chrissie Hynde ihren ganz eigenen Musikstil auf der großen Schlossparkbühne – wo sie hingehört. Steve’n’Seagulls ist die Hillbilly-Band aus Finnland, die alle Herzen im Sturm erobert. Die fünf Musiker sind live der absolute Hammer. Zweimal waren sie schon bei blacksheep – und jedes Mal verwandelten sie den Platz vor der Bühne mit ihrer originellen, punkigen, frechen Bühnenshow in eine Tanzfläche. Steve’n’Seagulls spielt Musik vom Herzen her. Mit Banjo, Akkordeon, Gitarren, Kontrabass und allem, womit man Rhythmus machen kann. Auch mit einem Amboss.

Auch der deutsche Singer/Songwriter Max Mutzke erreicht sein Publikum mit dem Herzen. In Bonfeld ist er kein Unbekannter. Kreativ, charmant und wandelbar kommt er aber mit einem exklusiven Programm zum 2. blacksheep Sommerfest.

2. blacksheep Sommerfest

Sa. 27. Juni, ab 17 Uhr (Einlass ab 15 Uhr)

Schlosspark, Bonfeld

www.blacksheep-kultur.de