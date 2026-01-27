2. SPASSIX Comedy Nacht in Backnang: Comedy und Genuss in vier Locations, 23.04.26

Nach der erfolgreichen Premiere im Jahr 2024 kehrt die SPASSIX Comedy Nacht am 23. April zurück nach Backnang. Das außergewöhnliche Format aus Comedy und Genuss hat bereits mehr als 10.000 Besucherinnen und Besucher in der Region begeistert – von Heilbronn, Mosbach und Schwäbisch Hall über Winnenden und Ludwigsburg bis Würzburg. Das Besondere am SPASSIX-Konzept: Nicht das Publikum wechselt den Ort, sondern die Comedians. Die Gäste bleiben den gesamten Abend in ihrem ausgewählten Lokal und erleben dort vier unterschiedliche Comedy-Shows hautnah. Durch die Nähe zur Bühne entsteht eine intensive Atmosphäre mit Tuchfühlung, bei der direkter Kontakt und spontanes Lachen garantiert sind.

In Backnang stehen vier bekannte Comedians auf dem Programm, allesamt bekannt aus den beliebtesten TV-Formaten: Christian Korten begeistert als Virtuose der Parodie mit pointiertem Stand-up und täuschend echten Stimmen bekannter Persönlichkeiten aus Politik, Musik und Comedy.

Ciro Visone, bekannt aus TV-Formaten wie »Verstehen Sie Spaß«, erzählt mit italienischem Charme von seinem Alltag als Pizzabäcker, von skurrilen Kunden und Telefonbestellungen, musikalische Einlagen inklusive. Frank Fischer nimmt das Publikum mit auf eine satirische Reise durch das absurde »Gagaland«, in dem er schräge Figuren und große Fragen unserer Zeit humorvoll miteinander verknüpft. Johnny Armstrong, der britische Comedy-Hooligan, liefert in seinem zweiten Soloprogramm rabenschwarzen Humor mit extrem hoher Pointendichte – kompromisslos und gnadenlos ehrlich.

Einlass in den teilnehmenden Lokalen ist ab 18 Uhr, sodass ausreichend Zeit bleibt, die in allen Lokalen hervorragende Küche zu genießen. Ab 19:30 Uhr starten die Comedians mit jeweils rund 25-minütigen Kurzprogrammen, zwischen denen Pausen zum Essen, Trinken und Austausch eingeplant sind. Die vierte und letzte Show beginnt um 22 Uhr, sodass ein abwechslungsreicher, abendfüllender und dennoch kurzweiliger Comedy-Abend entsteht.

Ganz im Sinne des Mottos »Comedy und Genuss« nehmen ausschließlich ausgewählte Lokale teil, die allesamt mit ihrer Küche glänzen: Die Fautenhau Alm in Aspach serviert schwäbische und regionale Spezialitäten, der Forsthof in Steinheim an der Murr kombiniert Klassiker der schwäbischen Küche mit modernen Gerichten wie Angus-Burgern. In Backnang selbst sind das Joe Peña’s mit authentischer mexikanischer Küche sowie das Merlin mit griechischen Spezialitäten und deutschen sowie internationalen Klassikern dabei. Tickets ab 26 Euro sind als E-Ticket über die Homepage sowie als Hard-Ticket in allen beteiligten Lokalen erhältlich. Mit dem Gruppenticket (nur als E-Ticket buchbar) kann man ab 5 Personen 2 € sparen! Jetzt muss man nur noch sein Lieblingslokal auswählen.

SPASSIX Comedy-Nacht Backnang, Do. 23. April, Einlass 18 Uhr, 4 Shows ab 19.30 Uhr, Letzte Show startet um 22 Uhr

Ticket-Vorverkauf: 26 € / 28 € Gruppe / Einzel, Abendkasse: 30 € (sofern noch verfügbar), E-Ticket auf der Homepage. Hardtickets in allen Lokalen.

Alle Infos unter www.spassix.de