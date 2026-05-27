2. SPASSIX Open Air in Heilbronn, Talheim, Lauffen und Neckarwestheim, 13.08.26

Nach der erfolgreichen ­Premiere letzten Sommer kommt die Open Air Version der beliebten SPASSIX Comedy Nacht am 13. August wieder nach Heilbronn, Talheim, ­Neckarwestheim und Lauffen. Alle Comedians bringen SPASSIX-Erfahrung mit und sind bekannt aus den beliebtesten TV-Formaten. Tuchfühlung mit den Comedians ist garantiert – dann man sitzt auch beim Open-Air-Format nur wenige Meter vor der Bühne! Das erfolgreiche und besondere Konzept von SPASSIX bleibt: In jeder Location treten an diesem Abend jeweils vier Comedians in vier Shows nacheinander auf. Anders als bei der klassischen SPASSIX bespaßen sie das Publikum hier unter freiem Himmel. Alle Locations aus dem vergangenen Jahr sind wieder mit dabei: Das Heilbronner Jägerhaus ist bereits mehrfach SPASSIX-erprobt und verlagert die Spielstätte für die Open Air-Ausgabe erneut in den großen Biergarten. Auch das Weingut Kurz-Wagner auf dem Haigern zwischen Talheim und Flein ist wieder dabei – dort findet das Event im schönen Innenhof statt. Die Terrasse des Restaurant pane e vino liegt direkt am Golfplatz Schloss Liebenstein in Neckarwestheim. Bei den Lauffener Weingärtner findet SPASSIX erneut im Innenhof der Genossenschaft statt, wo sonst das legendäre Lauffener Weinfest stattfindet. Im RoadHouse in Böckingen steigen die Shows im Biergarten. Der Einlass in allen Locations ist um 18 Uhr.

In allen Spielstätten gibt es hervorragende Küche und leckeres Essen, so dass man vor den Shows etwas genießen und sich stärken kann. Die Comedians spielen, beginnend mit dem ersten Set um 19:30 Uhr, jeweils ein Kurzprogramm von circa 25 Minuten, danach ist eine ungefähr gleichlange Pause, in der man etwas trinken oder sich unterhalten kann. Während die Comedians von Bühne zu Bühne wechseln, bleiben die Gäste den ganzen Abend in ihrem Lokal und verbringen dort den Abend. Die vierte und letzte Show startet um 22 Uhr – ein abendfüllendes und gleichzeitig kurzweiliges Programm ist somit garantiert. Vielfältig ist auch das Essensangebot: Im Jägerhaus serviert das Team schwäbische und internationale Speisen. Im pane e vino trifft man auf italienische und mediterrane Spezialitäten. Beim Weingut Kurz-Wagner werden sommerlich-regionale Leckereien serviert. Bei den Lauffener Weingärtnern gibt‘s Burger-Variationen und Leckereien vom Grill. Im Biergarten des RoadHouse findet man biergartentypische Gerichte. Das Line-Up ist seit Mitte Mai komplett, diese Comedians sind beim SPASSIX Open Air dabei: Ciro Visone (Mainzer Pizzabäcker), Thomas Schmidt (Bitter & Sweet), C. Heiland (Schönheit, Liebe, Wurstsalat), Marcelini & Oskar (Bauchredner) und Niko Formanek (Wiener Schmäh und Midlife-Crisis). Tickets gibt‘s ab 23 Euro Online unter spassix.de und bei allen teilnehmenden Locations.

Diese Lokale sind dabei:

Jägerhaus, Heilbronn

Kurz‑Wagner, Talheim/Haigern

Lauffener Weingärtner, Lauffen a.N.

Pane e Vino, Neckarwestheim

Road House Club, Heilbronn

Diese Comedians treten auf:

C. Heiland (Schönheit, Liebe, Wurstsalat), Ciro Visone (Mainzer Pizzabäcker), Marcelini & Oskar (Bauchredner), Niko Formanek (Wiener Schmäh und Midlife-Crisis), Thomas Schmidt (Bitter & Sweet).

SPASSIX Comedy Nacht »Open-Air«, Do. 13. August 2026, Einlass: 18 Uhr, Shows ab 19:30 Uhr, Tickets ab 23 €, www.spassix.de

Tickets gibt's hier