20 Jahre PALAZZO Stuttgart: Jubiläumssaison mit neuer Show und exklusivem Menü, 18.11.25 bis 22.03.26

Am 18. November startet im Harald Wohlfahrt PALAZZO in Stuttgart die Premiere der 20. Spielzeit – mit einem brandneuen Menü und einer frischen Show. Zum Jubiläum öffnet der Spiegelpalast auf dem Cannstatter Wasen seine Türen für eine ganz besondere Dinner-Show: »Geisterstunde«. Diese entführt das Publikum in eine schaurig-schöne Parallelwelt, in der der Spiegelpalast zur glamourösen Geistervilla wird. Dort feiern längst Verstorbene die Nacht, als gäbe es kein Morgen. Schräge Figuren, magische Momente und mitreißender Humor machen den Abend zu einem Erlebnis fernab des Gewöhnlichen – eine Happy Hour voller Lebensfreude.

Kulinarisch verwöhnt Starkoch Harald Wohlfahrt mit einem neuen, fein abgestimmten Vier-Gang-Menü. Den Auftakt bildet ein Törtchen aus mariniertem Flusskrebs und Surimi mit glaciertem Apfel, Kräuterspitzen und Sesam-Kimchi. Es folgt eine Komposition aus gefüllten Steinpilzgnocchi, gegrilltem Kräuter-Seitling, Pilzragout und Schnittlauch-Nage. Der Hauptgang ist geschmortes Schulterscherzl mit Bohnen-Cassoulet, getrüffelter Rahm-Polenta und Madeira-Jus. Zum Abschluss genießen die Gäste ein Tartufo Limone mit exotischem Früchtecocktail, Kokosschaum und Vanille. Vegetarische und Kindermenüs sind ebenfalls verfügbar.

Bis zum 22. März lädt PALAZZO Stuttgart zu unvergesslichen Abenden ein, die kulinarische Spitzenklasse, kreative Unterhaltung und emotionale Nähe miteinander verbinden. 20 Jahre PALAZZO Stuttgart – ein Fest für alle Sinne und ein Erlebnis, das in Erinnerung bleibt.

PALAZZO, Di. 18. November bis So. 22. März, Cannstatter Wasen, Stuttgart, alle Infos & Termine: www.palazzo.org/stuttgart