20 Jahre Schwäbische Comedy von Kächeles, 27.09.25

Das Jubiläumsprogramm ist eine brüllend komische Zeitreise durch zwei Jahrzehnte voller chaotischer Ehestreitigkeiten, skurriler Alltagssituationen und herzhaftem schwäbischen Humor. Käthe und Karl-Eugen präsentieren das Beste aus 20 Jahren Kächeles – dabei bleibt kein Fettnäpfchen unberührt. Irrwitzige Geschichten aus der Nachbarschaft, absurde Familienfeiern und gescheiterte Urlaubsplanungen werden auf urkomische Weise inszeniert. Autofahrten, die völlig aus dem Ruder laufen, gehören ebenso dazu wie viele weitere Anekdoten, die mit viel Schwung und Humor auf die Bühne gebracht werden – da bleibt kein Auge trocken. Die legendären Ehestreitigkeiten des Duos fehlen natürlich nicht. Käthe und Karl-Eugen werfen sich die Pointen zu, wechseln blitzschnell zwischen herzerfrischender Situationskomik und chaotischen Momenten.

Kächeles, Sa. 27. September, 20 Uhr, Gemeindehalle Nattheim, www.vhs-nattheim.de