200 Jahre Erbacher Wiesenmarkt

Ende Juli beginnt für die Erbacherinnen und Erbacher die fünfte und liebste Jahreszeit, wenn der Erbacher Wiesenmarkt seine Tore öffnet.

Südhessens größtes Volksfest wird wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher auf das große Festgelände mit einem Mix aus Rummel, Verbrauchermesse und umfangreichem Rahmenprogramm locken.

Auf dem Festgelände mit seinen rund 60.000 Quadratmetern erwarten über 80 Schausteller die Festbesucherinnen und -besucher mit abwechslungsreichen Fahrgeschäften, die mit einer Mischung aus Spaß, Nervenkitzel für jeden Geschmack etwas bieten. Ganz neu mit dabei sind unter anderem in diesem Jahr das höchste transportable Flugkarussell »Evolution-Flight Beyond Imagination«, welches erst im April diesen Jahres Weltpremiere in Hamburg feierte. Mit dem Rundfahrgeschäft »Break-Dancer« ist ein Klassiker nach einigen Jahren Pause endlich wieder auf dem Wiesenmarkt zurück. Spaß für die ganze Familien bietet die kurvenreiche und rasante Achterbahn »X-Racer«. Wieder dabei ist auch der Klassiker Musikexpress, sowie erstmals der Karusselltyp Scheibenwischer in Form des „Air-Race“.Die Kinder können sich auf die voll thematisierte Kinder-Achterbahn »Anthony`s Abenteuer«, einen Kinder-Autoscooter und drei weitere Kinderfahrgeschäfte sowie gemeinsam mit den Erwachsenen auf die Klassiker Autoscooter und Wellenflieger freuen. Spaß für Groß und Klein garantiert das Laufgeschäft »Dschungel-Camp«, welches erstmals in Erbach gastiert.

Ein ganz besonderes Highlight ist das Riesenrad von Willenborg, das mit 45 Metern Höhe und geschlossenen Gondeln zum Weitblicken einlädt. In den etwas ruhigeren Händlerstraßen bieten rund 120 Händlerinnen und Händler Nützliches und Erfinderisches an und halten ihre Waren für die vielen Stammkunden bereit, die dort ihren Jahresvorrat auffüllen.

Erbacher Wiesenmarkt

Fr. 19. bis So. 28. Juli

Obere Marktstraße, Erbach, www.erbach.de/wiesenmarkt