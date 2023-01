21. JazzMe in Eberbach

Mit national und international renommierten Musikerinnen und Musikern findet JazzMe 2023 zum 21. Mal in Eberbach statt. Alle Konzerte sind im großen Saal der Stadthalle -Eberbach, „Jazz in der Kirche“ natürlich traditionell in der Evangelischen Michaelskirche.

Der mit vielen Preisen ausgezeichnete Jazzpianist und Professor an der Mannheimer Musikhochschule, Rainer Böhm, eröffnet JazzMe mit seinem Sextett am Donnerstag, dem 23. Februar um 20 Uhr. Der „Paganini des Kontrabass“, Renaud Garcia-Fons, und der Revolutionär am Piano, Dorantes, dem man einen „flüchtigen Handel mit der Göttlichkeit“ nachsagt, bilden am Freitag, dem 24. Februar um 20 Uhr ein kongeniales Duo zwischen Jazz, Flamenco und Weltmusik. Ein weiteres Duo der Extraklasse wird am Freitag, dem 3. März um 20 Uhr zu hören sein: der Klarinettist und Komponist Michael Riessler, SWF-Jazzpreisträger und von der Münchner AZ als großer Deutschlands derzeit „aufregendster ‚Jazz’-Musiker gefeiert, und Jean-Louis Matinier, der französische Akkordeonvirtuose! Ausgestattet mit dem Landesjazzpreis Baden-Württemberg 2022 reist Jakob Manz, Altsax, mit seinem „Jakob Manz Project“ nach Eberbach. Mit dabei sind am Samstag, dem 4. März um 20 Uhr Hannes Stollsteimer, Klavier/Keyboards, Frieder Klein, Bass und Paul Albrecht an den Drums. Mit dem Landesjazzpreis Baden-Württemberg 2021 dekoriert, bildet die Sängerin Laura Kipp mit ihrem Programm Laura - Sunset Balcony und mit ihren hochklassigen Musikerkollegen William Lecomte, Piano, Jens Loh, Bass und Eckhard Stromer, Drums, am Sonntag, dem 5. März um 18 Uhr den Abschluss von JazzMe 2023 in der Stadthalle.

Michael Riessler

Am folgenden Sonntag, dem 12. März lädt die Evangelische Kirchengemeinde Eberbach um 10 Uhr zum Jazz-Gottesdienst in die Michaelskirche ein. Die musikalische Gestaltung übernimmt das Christoph-Georgii-Trio (Christoph Georgii, Piano, Torsten Steudinger, Bass und Tobias Stolz, Schlagzeug) zusammen mit Olaf Schönborn, Saxophon. Der Eintritt zum Jazz-Gottesdienst ist frei.

21. JazzMe Eberbach

Do. 23. Februar bis So. 12. März

Stadthalle & Ev. Michaelskirche, Eberbach,