Zum 22. Mal lädt die Familie Sperlich zum Reutlinger Weihnachtscircus ein und präsentiert ein 2,5-stündiges Programm voller Artistik, Magie und Unterhaltung. Unter ihrer Leitung erwartet das Publikum ein Spektakel aus Tradition, Moderne, Humor und Weltklasse-Künstlern. Durch die Show führt Timo Marc, Berufsmagier aus Holzgerlingen. Seit 2006 weltweit unterwegs, begeistert er mit Humor, Charme und verblüffender Zauberkunst, die Lebensfreude auf das Publikum überträgt. Die Truppe Mongoljingoo aus der Mongolei verbindet traditionelle Kultur mit modernen Einflüssen und zeigt Hula-Hoop, Kontorsion und spektakuläre Pfeilschüsse im Handstand. Sara, ebenfalls aus der Mongolei, gehört seit über 15 Jahren zur Weltspitze der weiblichen Handstand-Artisten. Mit ihren einarmigen Handständen, bekannt aus dem Cirque du Soleil, vereint sie Kraft, Balance und Ausdruck. Für humorvolle Momente sorgen das preisgekrönte Clownduo Pasha und Morris.

Tierische Highlights liefern Familie Igen und ihre Haustiere. Seit über 20 Jahren begeistern ihre artgerechten Shows mit Hunden, Ziegen und weiteren Tieren, die Witz, Charme und Herz in die Manege bringen. Akrobatische Höchstleistungen zeigen die Truppe Enkhee mit Sprüngen bis zu fünf Personen Höhe auf Schlappseil und Schleuderbrett. Das Todesrad der Navas Brothers aus Ecuador sorgt mit waghalsigen Salti für Adrenalin pur. Weitere Highlights gibt es en masse: The Skating Ernesto’s zeigen Rollschuhtricks, Daniel Faltyny-Ernesto beeindruckt mit Diabolo, Jefferson Weber mit Air-Bike-Stunts und Veronika Faltyny mit poetischer Luftakrobatik. Das Show-Ballett unter Yana Grimm bringt Tanz, folkloristische Rhythmen und Las-Vegas-Atmosphäre, während Sängerin Sandy Müller mit Jazz, Pop und Schlager musikalische Höhepunkte setzt. Der Reutlinger Weihnachtscircus 2025 ist ein Programm voller Magie, Artistik, Humor und Emotionen.

22. Reutlinger Weihnachtscircus, Fr. 19. Dezember bis Di. 6. Januar, täglich 15 und 19 Uhr, Stadion an der Kreuzeiche, Reutlingen, reutlinger-weihnachtscircus.de