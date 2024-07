»Kraan«, Ami Warning, »Make A Move« und selbstredend »Das Vereinsorchester« am Alten Gaskessel Aalen – Wie so oft in der Musik: Die Mischung macht’s. Seit über 20 Jahren versuchen die Macher des Aalener Galgenberg-Festivals, im Festival-Programm große Namen mit jungen Talenten zu mischen. So auch diesmal: Am Festival-Samstag werden die »alten Hasen« aus den 1970ern von »Kraan« eingerahmt von einer Band um die junge Ami Warning und dem »Brass Funk Rap Deluxe« von »Make A Move« aus Berlin. Nicht fehlen darf natürlich das verbindende Element des Festivals am Freitag: »Das Vereinsorchester – die Aalen-All-Star-Band«. »Kraan« braucht man in Aalen nicht mehr groß vorzustellen. Ganz wenige erinnern sich noch an ein Festival in den 70ern auf dem damaligen MTV-Gelände im Rohrwang, aber auch beim Galgenberg-Festival war die Band um Hellmut Hattler schon mehrmals zu Gast. Ami Warning eröffnet den Festival-Samstag. 1996 als Tochter des aus Aruba stammenden Roots-Reggae-, Ragga-, Latin-Musikers Wally Warning in München geboren, brachte sie sich autodidaktisch das Gitarrespielen bei, begann in jungen Jahren als Bassistin in der Band ihres Vaters, schrieb mit 16 Jahren erste eigene Songtexte, veröffentlichte 2014 ihr erstes Album »Part of me«, war Support bei Milky Chance, Phillip Dittberner oder Suzanne Vega. Ihre Musik beschreibt sie irgendwo zwischen Jack Johnson, einer weiblichen Henning May oder Tracy Chapman. Unterstützt wird sie live von einer Band.Von den Straßen Berlins bouncen »Make A Move« auf die Bühnen! Hier gibt es Bläser in Tutus, Bass und Gitarre pumpen den Groove, und das alles wird angeschoben von einem rappenden Drummer im Badeanzug. Im Herbst 2023 erschienen die ersten Songs von »Make a Move« in vergrößerter Besetzung, Motto: »Beat ist fett«. Von da an ging’s live ab: Fusion Festival, Elbphilharmonie Hamburg, Heimathafen Berlin – und jetzt das Galgenberg-Festival.

Expand Bild: Stef Zinsbacher

Freitag, 2. August

Live-Musik mit dem Vereinsorchester, Einlass 18 Uhr

Samstag 3. August

Ami Warning, KRAAN, MAKE A MOVE, Einlass 18 Uhr

Am Alten Gaskessel, Hirschbachstraße 14, 73431 Aalen, www.galgenberg-festival.de