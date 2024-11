24. Heilbronner Weihnachtscircus (18.12. bis 6.1.)

Auf der Theresienwiese tut sich was: Einige Wohnwagen, ein großer Büroauflieger und viele Materialwagen parken bereits auf Heilbronns großem Festplatz unweit des Neckars.

Momentan ist es noch kaum vorstellbar, dass hier in wenigen Wochen fast 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Artistinnen und Artisten zum zweitgrößten Weihnachtscircus Deutschlands einladen werden. Doch Sascha Melnjak, seit 24 Jahren Veranstalter des riesigen Weihnachtsspektakels, bleibt gelassen: »Es ist schon stressig, aber wir liegen voll im Zeitplan«, gibt er selbstbewusst zu Protokoll. Auch bei den Künstlerinnen und Künstlern sind die Erwartungen an die perfekte Szenerie für ihre Darbietungen hoch. »Wir haben hier die besten Artistinnen und Artisten sowie die größten Truppen der Welt. Das sind absolute Vollprofis, aber auch sehr sensible und kreative Menschen. Die Nummern sind sensationell und gehen an die Grenzen des Machbaren. Sie brauchen sehr viel Zeit für die Vorbereitung, für ausgedehnte Trainingseinheiten und für die Pflege sowie den Aufbau der teilweise riesigen und komplizierten Requisiten. Bei über 60 Akteurinnen und Akteuren ist das gar nicht so einfach. Ohne eine genaue Planung und ein entsprechendes Zeitmanagement regiert das Chaos«, so Melnjak.

Insgesamt 14 sehr unterschiedliche Top-Acts machen diesen Weihnachtscircus zum größten Zirkusspektakel, das Heilbronn und die Region je erlebt haben. Dort jonglieren 16 Chinesinnen und Chinesen mit ebenso vielen zerbrechlichen Vasen, eine Gruppe junger Japanerinnen tanzt synchron auf Einrädern, unzählige südamerikanische Artisten fliegen im größten doppelten Flugtrapez durchs Zelt. Aus Spanien kommen Künstler, die mit einem Trampolin ganze Häuserwände erklimmen, und Lea Toran Jenner, die Weltmeisterin auf dem Cyr Wheel, sorgt mit ihrem Partner Francis Perreault für poetische Momente. Das ist jedoch nur eine kleine Auswahl aus einem Programm, das im Genre »Zirkuskunst« Weltniveau erreicht.

Heilbronner Weihnachtscircus, Mi. 18. Dezember bis Mo. 6. Januar, tägl. 15.30 Uhr und 20 Uhr, Theresienwiese, Heilbronn

www.weihnachtscircus.com