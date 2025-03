24. Night of Music: 15 Acts in 14 Locations

Wegen des großen Zuspruchs im Vorjahr wird die 24. Night of Music dieses Jahr erneut am 30. April die Gassen Öhringens beleben. Livemusikfans können sich auf 15 musikalische Acts in 14 Lokalitäten freuen. Zudem verlängert sich die Veranstaltungsdauer um eine Stunde nach vorne: Der Start ist bereits um 19 Uhr und die Konzerte beginnen und ­enden gestaffelt: Das hat für die Besucher zum einen den Vorteil, dass sie mehr Zeit haben für das vielfältige Musikangebot. Zum anderen bietet es sich nun an, den Musiknachtbesuch mit dem Abendessen zu kombinieren, denn eine Vielzahl der teilnehmenden Lokale bietet auch kulinarische Angebote von einfachem Fingerfood bis hin zu ­raffinierten Speisen. Wie vielfältig das Angebot ist, zeigt schon die kostenlose, interaktive Auftaktveranstaltung Orgel rockt in der katholischen Kirche St. Joseph, wo ­Patrick Gläser Klassiker des Rock und Pop auf der Kirchenorgel intoniert und das Publikum eingeladen ist, mitzusingen und live über die Songauswahl abzustimmen. Um 20 Uhr hat man dann die Auswahl zwischen dem Singer-Songwriter-Duo The Birds Band im Vivo Café und der elfköpfigen Soulband Supersonic im Hoftheater. Um 21 Uhr greift man dann in der ganzen Innenstadt zu den Instrumenten: Michel & Friends spielen atmosphärischen Akusik-Rock im Kino Scala, The Blue Balls Rock‘n‘Roll im Gents Barbershop und Reggae Pilots bringen den Sound der Karibik in das Karussell in der Bismarckstraße. The Uniques begeistern mit ­ihren einzigartigen Acoustic-Pop im neueröffneten Café Erich am Marktplatz, Oldies gibt‘s mit The Beat Brothers im Haus an der Walk und Dragon ­Fire ­rocken mit Hits von Schlager bis Dance-Pop den Schlosskeller. Im Altstadt-Pub spielt Countrysänger Danny Wuenschel, gegenüber im Key West die Bluesband Mad at Your Man und im Café de ­Paris die Lokalmatadoren U.E.F.A.A.A. Um 22 Uhr startet schließlich ein Highlight in der Kultura: ­Perfect Heat, zweifellos eine der angesagtesten Bands ­Hohenlohes, begeistern seit vielen Jahren mit treibenden Gitarrenriffs, starken Stimmen und einem Repertoire von Funk und R‘n‘B bis Rock. Die beliebte Silent Disco steigt wieder im L-StudiÖ ­neben dem Kino von 21 bis 24 Uhr. Danach betritt dort die vierköpfige Metalband Afterlife die Bühne und sorgt mit härterer Music von Metallica bis Parkway Drive bis tief in die Nacht dafür, dass niemand zu früh ­müde wird.

Der Preis für das Eintrittsbändchen bleibt stabil bei 15 €. Wegen der begrenzten Kapazitäten sind sie wie jedes Jahr ­limitiert und bei den teilnehmenden Konzertlokalitäten, bei der Hohenlohischen ­Buchhandlung Rau, bei der ­Hohenloher Zeitung und auf www.nightofmusic.net ­erhältlich.

24. Night of Music

Mi. 30. April, 19 bis 3 Uhr

Öhringen

www.nightofmusic.net