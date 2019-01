× Erweitern Foto: Alexandra Klein Grande Revue Friedrichsbau

Da knallen die Sektkorken. Es darf gejubelt werden. In Stuttgart feiert man 25 Jahre Friedrichsbau Varieté. Ein Vierteljahrhundert, voller Glamour, Vielfalt und kreativem Wandel. Dabei wird die Geschichte und die Zukunft des Friedrichsbau Varietés gefeiert – bunt, glamourös und emotional, so wie das Varieté selbst! Das ganze Jahr über warten verschiedene Highlights. Den Auftakt bildet direkt im Anschluss an die aktuelle Show »Grande Revue« die große Geburtstagsgala am Sonntag, den 24. Februar.

Das Stuttgarter Friedrichsbau Varieté ist ein Theater mit langer Tradition und einer aufregenden Geschichte, die bis ins Jahr 1900 zurückreicht. Damals befindet sich in der Friedrichstraße ein prachtvoller Jugendstilbau in dessen erster Etage das Friedrichsbau Theater mit 800 roten Samtplätzen beheimatet ist. Alles, was im Showbiz der damaligen Zeit Rang und Namen hat, gibt sich hier seiner Zeit die Klinke in die Hand – unter anderem der unvergessene Clown Grock, die »schwarze Venus« Josephine Baker oder die damals achtjährige Caterina Valente mit ihrer Familie. In den 1930er Jahren übernimmt Willy Reichert die künstlerische Leitung und ist mit Oscar Heiler als schwäbisches Erfolgsduo »Häberle und Pfleiderer« unzählige Male auf der Bühne zu sehen. Nach einer langen, durch die Kriegsjahre bedingten Pause, eröffnet das Friedrichsbau Varieté im Neubau der L-Bank als Tochter der Deutschen Entertainment AG am 24. Februar 1994 feierlich endlich wieder seine Pforten. Gezeigt wird als erste Show »Kapriolen des Varietés« unter der Regie von André Heller. Seitdem spannt das Friedrichsbau Varieté den Bogen zwischen historischer Vergangenheit und zukunftsweisender Innovation und behauptet sich als eine der wichtigsten »Spezialitätenbühnen« Deutschlands, die deutschland- und europaweit Impulse in der Branche setzt. Bis Ende Mai 2014 werden derweil noch Vorstellungen und Shows in der Friedrichstraße gegeben. Zum 01.01.2014 tritt die neue Firmenstruktur, die Friedrichsbau Varieté Theater gGmbH, in Kraft. Parallel dazu wird bereits das städtische Areal auf dem Pragsattel neben dem Theaterhaus aufbereitet und als neue Spielstätte errichtet, die am 4. Dezember 2014 eröffnet wird. Mit der wesentlich größeren Bühne und der neuen Architektur ergeben sich am Pragsattel bei der Showkonzeption viele neue Möglichkeiten. Durch die Zusammenarbeit mit der Gastronomie Schmücker kann das FriedrichsbauVarieté Theater darüber hinaus seinen Gästen als klassisches Verzehrtheater von nun an außerdem ein Erlebnis für alle Sinne bieten. Neben Speisen à la carte gibt es auch auf jede Show abgestimmte, ausgefeilte Menüs.

Das Jahr 2019 wiederum steht nun ganz im Zeichen des Jubiläums. Mit den Produktionen »Magic Rocks«, Burlesque Next Level und einer 1920er Jahre Revue werden die beim Publikum beliebtesten Themen auf die Bühne gebracht – natürlich allesamt mit Neuproduktionen. Ergänzt wird das Jubiläumsprogramm durch vielfältige Gastspiele, begleitet durch ein spezielles, von der von der Gastronomie Schmücker entwickeltes Menü zum Gastspielsommer 2019. Außerdem haben sich die Geschäftsführung und das Team einige Specials für die Besucher überlegt: Freier Eintritt für Geburtstagskinder in Begleitung von zwei Personen bei »Magic Rocks«, vergünstigte Kartenpreise in der ersten Woche von »Burlesque – Next Level« und in der Wintershow bekommen die Gäste am 4. Dezember zu jeder Eintrittskarte ein Glas Sekt geschenkt, denn hier wird ein »Jubiläum im Jubiläum« gefeiert: Fünf Jahre Standort Pragsattel. Kostenlose Hausführungen 1x pro Show, ein Tag der offenen Tür am 26. Mai und Gastronomie-Specials sind weitere geplante Extras.

× Erweitern Friedrichsbau 1994 Kapriolen

Seit der Eröffnung 1994 ...

... haben 287 verschiedene Shows und Showformate, davon 107 Eigenproduktionen mit großen Stars sowie vielversprechenden Newcomern stattgefunden.

... haben insgesamt 2.115.000 Besucher das Friedrichbau Varieté besucht.

... brannten die im Theater eingebauten Scheinwerfer ca. 420.000 Stunden.

... ertönte der Gong im Saal des Friedrichsbau Varieté über 20.000 Mal.

... wurden über 1,7 Millionen Jacken und Mäntel an der Garderobe verwaltet.

... waren mehr als 3500 verschiedene Kostüme auf der Bühne im Einsatz.

... waren mehr als 2000 Künstler aus 36 Ländern im Friedrichsbau Varieté zu Gast.