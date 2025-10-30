25 Jahre Heilbronner Weihnachtscircus – Das große Jubiläum, 17.12.25 bis 6.1.26

Der Heilbronner Weihnachtscircus feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen – ein Vierteljahrhundert, in dem sich die Produktion vom regionalen Geheimtipp zu einem der führenden Circus-Events in Deutschland und Europa entwickelt hat. Mit über 100 Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt, darunter Artisten, Tänzer, Musiker und zwei stimmgewaltigen Musicalstars, positioniert sich der Heilbronner Weihnachtscircus 2025 als klare Nummer eins unter den bundesweit mehr als 100 Weihnachtscircus-Produktionen.

In der Jubiläumsshow 2025/2026 präsentieren über 100 Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt eine beeindruckende Vielfalt an Artistik und Performancekunst. U.a. sind dieses Jahr dabei : Fly Diggerz aus Japan, sechs junge Ausnahmetalente, die das Seilspringen mit ihrer „Double-Dutch-Performance“ auf ein neues Niveau heben. Ihre Choreografie verbindet rasante Präzision mit einer Ästhetik, die an japanische Popkultur und Comic-Ästhetik erinnert – eine europäische Premiere, die technisch und visuell beeindruckt. AnatoliI Akerman, einer der profiliertesten Clowns unserer Zeit, erstmals in Heilbronn zu Gast. Der ukrainische Künstler arbeitete im Kreativteam des Cirque du Soleil in Las Vegas und wird von renommierten Kritikern als „der lustigste Clown, den man je erlebt hat“ beschrieben. Seine Darbietung kombiniert klassische Clownstradition mit moderner Körpersprache und pointiertem Humor. Die Wuhan Acrobatic Troupe, bestehend aus 19 Artistinnen und Artisten, ausgezeichnet mit dem „Goldenen Clown“ beim Internationalen Circusfestival von Monte Carlo 2024, der höchsten internationalen Circus-Ehrung. Mit einer über zwei Tonnen schweren Megaschaukel zeigen sie eine Hochrisiko-Nummer, die zu den spektakulärsten Gruppenartistik-Darbietungen weltweit zählt – exklusiv in Heilbronn. Die China National Acrobatic Troupe, Gewinner des „Goldenen Clowns 2025“ in Monte Carlo, bringt eine preisgekrönte Fahrradnummer in die Heilbronner Manege. Die 18 Akrobaten beeindrucken mit technisch höchst anspruchsvoller, dynamischer Choreografie, die weltweit Maßstäbe setzt. Die musikalische Gestaltung der Jubiläumsshow verantworten zwei herausragende Stimmen: Rüdiger Skoczowsky, bekannt aus „The Voice of Germany“ und Absolvent der Hamburg School of Music, sowie die vielseitige und stimmgewaltige englische Sängerin Katie Capri.

Das Jubiläum steht ganz im Zeichen der Weiterentwicklung: Die Produktion präsentiert sich technisch auf höchstem Niveau mit modernster Licht- und Tontechnik und einem innovativen Showdesign, das klassische Circuskunst mit zeitgenössischer Inszenierung verbindet.

Heilbronner Weihnachtscircus, Mi. 17. Dezember bis Di. 6. Januar, tägl. 15.30 Uhr und 20 Uhr, Theresienwiese, Heilbronn

www.weihnachtscircus.com