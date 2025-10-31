25 Jahre mitreißende Gospelpower, 4.12.25

25 Jahre auf Tournee, über 1 Million begeisterte Konzertbesucher und weit über 1500 Konzerte in Europa, das sind Zahlen der Superlative und unterstreichen den grandiosen Erfolg dieses Chores. Die Gospelsensation »The Best of Black Gospel« aus den USA kommt mit ihrer »Joy to the World« Tour auch dieses Jahr wieder nach Deutschland! The Best of Black Gospel vereint eine Auswahl der besten Gospelsänger und Sängerinnen der USA. Das Programm der Ausnahmekünstler bietet die bekanntesten und schönsten Gospelsongs in einem zweistündigen Programm mit instrumentaler Begleitung. Im Repertoire des Chores sind überaus bekannte Titel wie: »Oh Happy Day«, »Joshua fit the Battle«, »Down by the Riverside«, »Walk in Jerusalem«, »Amazing Grace«, »Go Down Moses«, »Oh How I Love Jesus«, »Agnus Dei«, »This Little Light Of Mine«. Gänsehaut-Feeling ist garantiert.

Best of Black Gospel, Do. 4. Dezember, 19.30 Uhr, Stadthalle, Göppingen, alle Termine: bestofblackgospel.de