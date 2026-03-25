25. Night of Music Öhringen: 18 Acts in 18 Locations, 30.04.26

Die Night of Music feiert Jubiläum: Am 30. April sind Öhringens Lokale und Veranstaltungsstätten voller Musik, und die Gassen voller Nachtschwärmer. Die allererste Night of Music fand am 26. April 2001 statt, also beinahe auf den Tag genau ein Vierteljahrhundert zuvor statt.

Mit 18 Live-Acts an 18 unterschiedlichen Orten kann die Veranstaltung dieses Jahr mit einem echten Jubiläumsprogramm aufwarten. Auch die ­Musikvielfalt ist weiter gewachsen: neben Rock, Pop, Soul und Oldies sind beispielsweise auch ­Reggae, Country, Salsa oder Hohenloher Mundart vertreten. Nach vielen Jahren gibt es dieses Jahr wieder kostenlose Shuttlebusse, die im 20-Minuten-Takt das Gentele in Pfedelbach, Daniels Tanz-café im Zeilbaumweg und das L‘Toro in Cappel ­anbinden. Zur Auftaktveranstaltung »Orgel rockt« kooperieren Patrick Gläser und die Broadway Dance School und man darf sich auf Filmmusik auf der Kirchenorgel zusammen mit Modern Dance der Gruppe »elementrix« freuen. Mit Anbruch der Dämmerung gibt es im Hofgarten eine halbstündige Open-Air-Feuershow.

Expand Friendly Elf

Zu den vielen besonderen musikalischen Acts zählen beispielsweise das vor einem Jahr gegründete Trio »Moving Souls«, die zwölfköpfige Funkband »[‚nittid]« oder »Praxis Hohenlohe«, eine seit 45 Jahren bestehende Hohenloher Mundartband. So manch eine Band hat sich über die Jahre in die Herzen der Besucher gespielt, und so werden »The Uniques«, »Michel and Friends« und »The Beat Brothers« auch dieses Jahr das Programm der Night of Music bereichern. Zu musikalischen Reisen um die Welt laden der karibische Reggaesänger »John Noville«, die Balkan-Folk-Band »Fezzmo« und die Salsamusiker »Crema Latina«. Wer eher auf Rock und Pop Classics steht, ist bei »Just Friends«, »U.e.f.A.a.A.« und »Seattle Overdrive« gut aufgehoben. HipHop gibt’s bei DJ Steve Money im neueröffneten Mainfloor. Bei »Danny ­Wünschel« kann man waschechten Country erleben und »The Blackbyrds« bieten mit ihrer Musik die Atmosphäre der Stones in ihren Anfängen.

Expand Moving Souls

Mit der Dancepopband »Friends Live« im Schlosskeller sowie dem Rockkracher »Friendly Elf« in der Kultura bietet das Programm zudem zwei Highlights in den beiden größten Locations. Im Veranstaltungsbändchen für 18 € ist der Besuch aller 18 musikalischen Acts eingeschlossen. Kein Wunder, dass der seit Anfang des Jahres laufende Vorverkauf bereits regen Zuspruch erfährt, war die Veranstaltung in ihrer 25-jähigen Geschichte doch fast immer ausverkauft.

Die Eintrittsbänder kosten 18€ und sind bei den beteiligten -Locations, beim Medienpartner Hohenloher Zeitung oder bei der Buchhandlung Rau in Öhringen erhältlich. Die Tickets -berechtigen auch zur kostenlosen Nutzung der Shuttlebusse.

Night of Music Öhringen, Do. 30. April, ab 19 Uhr, Öhringen, www.nightofmusic.net