25. Nürtinger Musiknacht

Zum Jubiläum bei der 25. Auflage der Nürtinger Musiknacht wird alles größer. An über 30 Konzertorten, welche die Besucherinnen und Besucher in fußläufiger Entfernung erreichen können, animieren 38 Bands und DJs zum Tanzen, Singen und Feiern.

Das gastronomische Angebot wird erweitert. Und der Stadtbalkon verwandelt sich zu einer einzigen großen Partymeile unter freiem Himmel.

Die Nürtinger Musiknacht ist ein absolutes Muss für jeden Musikfan. Los geht es, anders als der Name vermuten lässt, allerdings bereits ab 14.30 Uhr mit der ersten von insgesamt drei Warm-Up-Partys. Im Heinrichs Café intoniert das Duo »Pinky Promises« Akustik-Pop. Ab 18.30 Uhr spielt die »Grup Huub« auf der OpenAir-Bühne vor der Stadthalle K3N und ab 19 Uhr präsentieren »Wudaz« beim Lammbrunnen melodischen Rock und Pop. Im nachfolgenden Hauptprogramm haben die Musiknacht-Gänger dann die Qual der Wahl aus Coversongs, Rock ‚n‘ Roll, Country, Pop, Jazz, Ska, Blues, Elektro oder Soul. So bunt wie die Musikstile ist auch die Zusammensetzung der Acts selbst. Vom Solisten bis zur zehnköpfigen Combo ist alles dabei. Neben seit Jahren dem Nürtinger Publikum bekannten und beliebten Bands wie »H-Rocks«, »Die Flippmanns«, »Miss Foxy« oder »Sonic Love« treten auch zur Jubiläumsausgabe wieder Musikerinnen und Musiker auf, die ihr Debüt bei der Nürtinger Musiknacht feiern. Dazu zählt der Sänger und Songwriter »Marc Water«, der im Kleinen Keller der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) rockige Coversongs zu Gehör bringt. In den vergangenen Jahren hat sich Dank der Eröffnung zahlreicher neuer Betriebe einiges in der Nürtinger Gastrolandschaft getan, was sich auch bei der Nürtinger Musiknacht bemerkbar macht. Als neue Spielstätten präsentieren sich bei der diesjährigen Musiknacht das Welthaus, in dem das Trio »Odalys« mit Gute-Laune-Sounds aufwartet, die Altstadt-Bar La Cantina, in welcher das Duo »CT Live« einen musikalischen Bogen von den 50er-Jahren bis heute spannt und die ebenfalls in der Altstadt befindliche Bar Jiggis, in der »Ricky Vicente« als Solist auftritt. Da beim Tanzen, Swingen und Jammen unzählige Kalorien verbraucht werden, ist eine Stärkung unabdingbar. Gäste der Nürtinger Musiknacht können aus einem vielfältigen Angebot an elf Stationen wählen, das von der klassischen Grillwurst über schwäbische Maultaschen bis zu Bowls, Süßigkeiten, Cocktails oder frisch gebrühtem Kaffee reicht. Neu ist in diesem Jahr eine Bar auf dem Schillerplatz, die in Form einer Skigondel Station macht und aus der verschiedenste Getränke heraus serviert werden. Frisch gestärkt geht es dann in die Verlängerung. Bis in die frühen Morgenstunden kann sich das Musiknacht-Publikum erstmals auf drei After-Musiknacht-Partys verausgaben: Ab 23.30 Uhr steigt die bewährte »SWR 3-Party« im Großen Saal der Stadthalle K3N. Direkt nebenan geben die Jungs von der »Rumpelkammer« im Panoramasaal eine Zugabe und legen bis 3 Uhr Technobeats auf. Seine Premiere bei der Musiknacht feiert das im Februar eröffnete Lokal Joe Peña‘s am Stadtbalkon. Ab 23.30 Uhr begleitet dort ein DJ den Ausklang der Musiknacht.

25. Nürtinger Musiknacht

Samstag, 10. Mai, ab 18.30 Uhr, über 30 Locations, Nürtinger Innenstadt

alle Infos: nuertingen.de/musiknacht