Über 80.000 kleine und große Circusfans machen den ­Heilbronner Weihnachtscircus in jedem Jahr zum größten ­Circusspektakel Deutschlands. Auch für die kommende 26. ­Auflage des Mega-Events sind die Macher – wie immer – auf Rekordjagd.

Die besten Nummern des Internationalen Circusfestivals von Monte Carlo sind der Maßstab – und genau diese kommen nach Heilbronn. Schleuderbrett-Sensationen aus Äthiopien, Monocycle-Wunder aus China, rasante BMX-Stars aus Kolumbien, atemberaubende Luftakrobatik aus Usbekistan, spektakuläre LED-Performances aus Las Vegas, Magus Utopia & Company, die Weltmeister der Illusionen – und noch viel, viel mehr: Rund 80 Artisten präsentieren die besten Acts der Welt und zeigen ihre in funkelndem Gold und Silber prämierten Darbietungen in der schönsten und größten Show zum Fest.

»Wir schaffen eine komplette Erlebniswelt, in der Visualität, Akustik und Performance eine nicht zu trennende Symbiose bilden«, erklärt Sascha Melnjak, Gründer und seit 26 Jahren Inhaber des Heilbronner Circusspektakels. Lag früher der alleinige Fokus auf den Artisten, sind in den aktuellen und auf den modernen Circus ausgelegten Produktionen die Bereiche Musik, Tanz, Licht und Sound mindestens genauso wichtig. Das hat in den vergangenen Jahren zu erheblichen Änderungen und Neuerungen geführt. Standards, Qualitätsmanagement und Professionalisierung in allen Bereichen sichern den unschlagbaren Erfolg der Traditionsveranstaltung und bescheren dem Heilbronner Weihnachtscircus auch im 26. Jahr seines Bestehens stetig wachsende Besucherzahlen. Und auch in punkto »Food & Drinks« will der Heilbronner Weihnachtscircus neue Akzente setzen und hat bereits zum 25. Jubiläum im vergangenen Jahr das gastronomische Angebot erweitert und auf Schlemmerkurs gebracht. Gesund und lecker, traditionell, modern und natürlich auch die circustypischen Klassiker. 4.000 Zuschauerinnen und Zuschauern täglich wollen nicht nur mit einem super Programm, sondern auch kulinarisch verwöhnt werden.

Heilbronner Weihnachtscircus

Mi. 16. Dezember – Mi. 6. Januar, tägl. 15.30 Uhr und 20 Uhr, ­Theresienwiese, Heilbronn

www.weihnachtscircus.com