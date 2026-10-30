26. Heilbronner Weihnachtscircus: Die größte Circus-Show Deutschlands (16.12.26 bis 6.1.27)

Über 80.000 kleine und große Circusfans machen den Heilbronner Weihnachtscircus in jedem Jahr zum größten Circusspektakel Deutschlands. Auch für die kommende 26. Auflage des Mega-Events sind die Macher – wie immer – auf Rekordjagd. Die besten Nummern des Internationalen Circusfestivals von Monte Carlo sind der Maßstab – und genau diese kommen nach Heilbronn. Schleuderbrett-Sensationen aus Äthiopien, Monocycle-Wunder aus China, rasante BMX-Stars aus Kolumbien, atemberaubende Luftakrobatik aus Usbekistan, spektakuläre LED-Performances aus Las Vegas, Magus Utopia & Company, die Weltmeister der Illusionen – und noch viel, viel mehr: Fast 100 Artistinnen und Artisten präsentieren die besten Acts der Welt und zeigen ihre in funkelndem Gold und Silber prämierten Darbietungen in der schönsten und größten Show zum Fest.

Und dann gibt es noch ein besonderes Comeback: Fabian Egli, Moderator der ersten Stunde, Musicalstar und Publikumsliebling, kehrt zurück in »seine« Manege. Singen, tanzen, plaudern und das Publikum mit spannenden Geschichten rund um den Weihnachtscircus begeistern – das wird nach langer Pause erneut die Aufgabe des sympathischen Schweizers sein. Selbstverständlich gibt es veranstaltungsbegleitend auch in diesem Jahr eine vielfältige Gastronomie in der gewohnt gemütlichen, weihnachtlichen Atmosphäre mit Weihnachtsmarkt, unzähligen geschmückten Christbäumen und Cafégarten im großen, beheizten Foyer-Zelt. In diesem einzigartigen Ambiente freut sich das Gastro-Team auf den Besuch vieler Gäste vor und nach der Vorstellung. Premiere hat der 26. Heilbronner Weihnachtscircus am Mittwoch, 16. Dezember mit einer großen Familienvorstellung um 15:30 Uhr und einer festlichen Abend-Gala um 20 Uhr. Die weiteren Vorstellungen sind bis zum 06. Januar täglich um 15:30 Uhr und 20 Uhr. An Heiligabend, 24.12., gibt es nur eine Vorstellung um 14 Uhr. Am Neujahrstag ist spielfrei, und am Mittwoch, 06.01., gibt es eine Dank- und Abschiedsvorstellung um 15:30 Uhr. Karten sind im Vorverkauf u. a. bei der Tourist-Information Heilbronn, Kaiserstr. 17, in den Geschäftsstellen der Heilbronner Stimme und bei allen weiteren bekannten RESERVIX-Vorverkaufsstellen in Heilbronn und der Region sowie im Online-Shop des Heilbronner Weihnachtscircus auf www.weihnachtscircus.com erhältlich.

Mi. 16. Dezember bis Mi. 6. Januar, tägl. 15:30 & 20 Uhr, Theresienwiese, Heilbronn, www.weihnachtscircus.com