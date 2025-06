27. Ochsenwegfestival in Auenstein (10. bis 13.7.25)

Auch in diesem Jahr findet das traditionelle Auensteiner Ochsenwegfestival statt. Los geht es bereits am Donnerstag mit der großen Afterwork-Party mit DJ Steve R. Am Freitag rocken Minds on Vacation, Waschbrett und Maria & The Rhythm Boosters die Bühne. Samstag bringen ANGA, The Rattles und El Creepo den Ochsenweg zum Beben. Schließlich wartet am Sonntag wie immer das traditionelle Weißwurst-Frühshoppen auf die Besucher. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.

Do. 10. bis So. 13. Juli, Ochsenweg, Ilsfeld-Auenstein, www.kult-urzeit.de