27. Schloss Kapfenburg Festival: Stars bringen den Schlosshof zum Beben, 24.07. bis 02.08.26

Clueso, Howard Carpendale, Zoe Wees & Sophia, das Schlossfest und natürlich die Eröffnungsperformance »da!SEIN – Trude« mit der Jungen Philharmonie Ostwürttemberg – das Programm des Festival Schloss Kapfenburg steht. Tickets für das Open Air gibt’s überall im Vorverkauf.

»Beim Line up des Festivals ist für jeden Geschmack etwas dabei: Klassik, Schlager, Rock und Pop«, so Akademiedirektor Moritz von Woellwarth. »Dabei freut es uns besonders, dass wir mit dem Triple-Konzert von Zoe Wees, Sophia und Myle endlich wieder einen Abend für die Gen Z und Alpha präsentieren können.«

Expand Schlossfest - Pino Barone Band

Los geht’s am Freitag, den 24. Juli, mit »da!SEIN – Trude«. Die Eröffnungsperformance entführt das Publikum in die Welt der Oper, denn sie ist eine Hommage an Trude Eipperle Rieger (1908-1997). Die gebürtige Stuttgarterin galt als ideale Verkörperung des lyrischen Soprans und brillierte in ihrer jahrzehntelangen Karriere in Rollen wie der Michaela in »Carmen«, der Mimi in »La Bohéme« und der Lisa in »Land des Lächelns«. Nach ihrem Abschied von der Bühne gründete die Kammersängerin auf der Friedensinsel in Unterkochen die Trude Eipperle Rieger-Stiftung zur Förderung junger Gesangstalente. So wird ihr zu Ehren seit 20 Jahren der Trude Eipperle Rieger-Preis verliehen. Mit Maria Hegele, Katja Maderer, Samuel Stopford und Andreas Beinhauer kehren vier der Preistragenden im Sommer zurück aufs Schloss. Gemeinsam mit der Jungen Philharmonie Ostwürttemberg präsentieren sie einige der schönsten Arien und Duette der Musikgeschichte. Die Symbiose von Musik, Bühnenbild, Lichtshow und Feuerwerk erweckt dabei die Magie der Oper zum Leben. Am zweiten Festivaltag gibt’s mit Zoe Wees, Sophia und Myle gleich drei Acts zum Preis von einem. Die beiden Sängerinnen gehören zu den erfolgreichsten Shootingstars Deutschlands, Myle begeisterte mit seinem Song »A OK« beim ESC-Vorentscheid 2026.

Expand Foto: Universal Music Howard Carpendale

Am 26. Juli kann man dann Clueso live in einer der schönsten Open Air-Locations Deutschlands erleben. »Damit erfüllt sich ein kleiner Traum von mir«, verrät von Woellwarth. »Ich bin schon lange ein riesiger Fan von ihm.« Damit ist er nicht alleine. Das neue Album des Erfurters schnellte jüngst auf Platz 1 der Deutschen Charts und Hits wie »Chicago«, »Cello« oder »Flugmodus« bescherten ihm zahlreiche Gold- und Platin-Alben. Am ersten Tag der Sommerferien, dem 29. Juli, wird Sarah Connor die Festivalbühne rocken, das Konzert mit der Sängerin ist bereits ausverkauft.

Alle Schlagerfans können sich auf den 31. Juli und das Konzert mit Howard Carpendale freuen. Der gebürtige Südafrikaner gehört seit mehr als fünf Jahrzehnten zu den großen Ikonen der deutschsprachigen Pop- und Schlagermusik. 2026 lädt er seine Fans dazu ein, ihn noch einmal live auf der Bühne zu erleben. Modern inszeniert, mit einer beeindruckenden Bühnenshow und vielen emotionalen Momenten, wird das Konzert zu einer musikalischen Zeitreise durch das Lebenswerk des Ausnahmekünstlers.

Einen Tag später gibt’s die größten Hits aller Zeiten, denn das Line up des Schlossfests bringt die Pino Barone Band feat. Roberta Valentini, WildOne und die Stadtkapelle Lauchheim zurück zum Festival. Eröffnet wird die Partynacht von der Bürgerwehr Lauchheim. Der Eintritt für Kinder von 7 bis 12 Jahren ist frei. Das Abschlusskonzert des Festivals gibt dann Mark Forster vor einem ausverkauften Schlosshof – auch für den 31. Juli und 2. August gibt es keine Tickets mehr.

Das Programm

Expand daSEIN - Trude Katja Maderer

Fr. 24. Juli , 20 Uhr: da!SEIN | Trude, Eröffnung des Festival Schloss Kapfenburg mit der Jungen Philharmonie Ostwürttemberg

Sa. 25. Juli, 18.30 Uhr: Myle

19.15 Uhr: Sophia

20.45 Uhr: Zoe Wees

So. 26. Juli, 20 Uhr: Clueso

Mi. 29. Juli, 20 Uhr: Sarah Connor (ausverkauft)

Fr. 31. Juli, 20 Uhr: Howard Carpendale (ausverkauft)

Sa. 1. August, 17.45 Uhr: Das Schlossfest La dolce musica | Die größten Hits aller Zeiten

So. 2. August, 20 Uhr: Mark Forster (ausverkauft)

Schloss Kapfenburg Festival, Fr. 24. Juli bis So. 2. August, Schloss Kapfenburg, Lauchheim, www.schloss-kapfenburg.de