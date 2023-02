28. Live Nacht Ludwigsburg

Die Live-Nacht in Ludwigsburg kann auf eine famose langjährige Erfolgsgeschichte zurückblicken. Am Samstag, den 1. April, geht das Musik-Spektakel bereits in die 28. Runde. Freuen können sich die Nachtschwärmer auf hochkarätige Bands, die in den angesagtesten Lokalen der Barockstadt bis in die frühen Morgenstunden für beste Partystimmung sorgen.

Rappelvolle Lokale, exzellente Musiker und beste Stimmung: die Live-Nacht setzt nach der Corona-Zwangspause endlich ihre langjährige Erfolgsgeschichte in der Barockstadt fort und wartet auch in diesem Herbst wieder mit der Crème-de-la-Crème der Live-Musik auf. Am erfolgreichen Konzept wird dabei nichts geändert. Die große Anzahl und Dichte der teilnehmenden Lokale, die schöne Kulisse und die hohe Qualität der Bands sind ein Markenzeichen dieses Events. Spielbeginn ist in der Regel um 21 Uhr. Hier wird ein großes Musikspektakel der Extraklasse geboten, denn für jeden Geschmack ist etwas dabei. Dann heißt es: nach Herzenslust mitsingen und -tanzen.

Angeführt wird der bunte Mix des »Who is Who« der Musikszene von »Just Friends«, die in der Chaplin´s Bar ein unplugged Rock-Feuerwerk abfeuern, das sich gewaschen hat. Das Programm ist extrem vielseitig und umfasst eine Spannbreite von der Band »Crema Latina« mit ihrem Reggeaton, Salsa, Bachata und Merengue im Café Zeitlos, bis hin zu »Firma Hollunder«, die mit Party-Rock-Musik den Ratskeller für beste Stimmung sorgen. Zwischen romantischen Klavierklängen und Jazz-Improvisationen begleitet die leidenschaftliche Stimme von »Michele Tancredi« die Besucher im Ennui Café durch die Nacht, während »7 more Days« in Wagners Brauhaus dank ihrer unglaubliche Spielfreude und ihrer energiegeladene Livepower ein einzigartigen Rockerlebnis abgeben. Darüber hinaus sind noch weitere Live-Bands zu sehen, die noch bekannt gegeben werden. Dank kurzer Wege können die Live-Nacht-Besucher gemütlich von Lokal zu Lokal schlendern und sich ihr individuelles Musikprogramm zusammenstellen. Tickets (Eintrittsbändchen), die freien Zugang zu allen beteiligten Lokalen gewähren, gibt es in den Lokalen oder als E-Ticket zum Ausdrucken auf der Homepage.

Live-Nacht Ludwigsburg

Sa. 1. April, ab 21 Uhr,

Innenstadt, Ludwigsburg

https://ludwigsburg.live-nacht.de

Moritz verlost 3x2 Tickets! Hier gehts zur Verlosung!