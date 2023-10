29. Live-Nacht Ludwigsburg

Die Live-Nacht in Ludwigsburg kann auf eine famose, langjährige Erfolgsgeschichte zurückblicken. Am Samstag, den 18. November, geht das Musik-Spektakel bereits in die 29. Runde. Freuen können sich die Nachtschwärmer auf hochkarätige Bands, die in den angesagtesten Lokalen der Barockstadt bis in die frühen Morgenstunden für beste Partystimmung sorgen. Rappelvolle Lokale, exzellente Musiker, die schöne Kulisse der Innenstadt und beste Stimmung mit der Crème-de-la-Crème der Live-Musik zeichnen das Event aus. Bei der Live-Nacht Ludwigsburg ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei: Rock, Pop, Reggae, Soul, Latin, Funk, Italiano, Jazz oder Rockabilly - hier bleibt kein Musikwunsch unerfüllt. Die Bands starten mit dem ersten Set um 21 Uhr, die Lokale haben jedoch schon vorher geöffnet, einige bieten eine hervorragende Küche und man kann sich dort nach Herzenslust stärken, um danach viel zu erleben. Dann heißt es: dabei sein, Freunde treffen, mitsingen und mittanzen. Nach Corona endlich wieder dabei sind »Friendly Elf«, die jahrelang der Magnet im Ratskeller Saal waren und dort wieder eine mitreißende Show zelebrieren wollen. Ebenfalls mit dabei sind »Michele Tancredi & Friends« im Ennui, der ein breites Spektrum von Barmusik über Jazz bis internationale Hits spielt, sowie das hessische Rock-Trio »Mallet«, die über 100 Coversongs aus 40 Jahren Musikgeschichte ins Towers Irish Pub mitbringen. Auch Live-Nacht Urgestein »John Noville« ist wieder mit von der Partie und feiert mit den Besuchern eine intensive karibische Party, während »The Ponycars« mit Rockabilly die Live-Nacht rocken. Bei Redaktionsschluss war die Planung noch nicht vollständig abgeschlossen, das Programm soll ab dem 31. Oktober komplett auf der Homepage bereitstehen. Das Live-Nacht-Ticket, das zum freien Eintritt in alle beteiligten Lokalen berechtigt, gibt‘s in allen beteiligten Lokalen, bei City Music oder als E-Ticket auf der Homepage.

Live-Nacht Ludwigsburg,

Sa. 18. November, ab 21 Uhr,

Innenstadt, Ludwigsburg,

ludwigsburg.live-nacht.de

