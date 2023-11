29. Weltweihnachtscircus Stuttgart

Der Weltweihnachtscircus Stuttgart ist bereits seit 29 Jahren der größte Weihnachtscircus Deutschlands. Auch in dieser Saison gibt buchstäblich und im übertragenen Sinne zahlreiche Höhepunkte in der Manege. Erstmals seit 29 Jahren Weltweihnachtscircus Stuttgar fliegen rasende Motorräder hoch unter dem Zeltdach. Die mutige Gladiatoren in der Luft machen nicht nur himmelhohe Sprünge, sondern zeigen auch spektakuläre Saltos. Sie sind derzeit die aufsehenerregendste Zirkusattraktion der Welt und werden von Weltmeistern auf diesem Gebiet aufgeführt: Den Freestyle Moto Bikers! Eine besondere Weltpremiere präsentiert die 22-jährige Angela Richter, Tochter des »Golden Clown«-Gewinners Florian Richter. Als erste Frau der Welt wird Angela die spektakuläre Ungarischen Post zeigen, bei der sie rund zwanzig Pferde auf zwei Pferden stehend durch die Manege dirigiert! Normalerweise wird diese Nummer von Männern mit zehn bis zwölf Pferden ausgeführt. Mit 20 Pferden präsentiert Angela einen Weltrekord. Eine Sensation, über die die Zirkuswelt nicht aufhört zu reden, ist die 22-jährige Viktoriia Dziuba. Sie ist die größte Zirkusneuentdeckung des Jahres und wurde im vergangenen Januar in Monte Carlo mit einem »Silbernen Clown« ausgezeichnet. Als Schlangenfrau präsentiert sie auf innovative und vor allem charmante Weise neue, bisher unbekannte Darbietungen mit höchster Eleganz. Weltklasse zeigt auch der beste Jongleur der Welt, der legendäre Kris Kremo, der hier in Stuttgart sein 50-jähriges Jubiläum auf ganz besondere Art und Weise feiert, indem er seine Weltnummer synchron mit seinem 22-jährigen Sohn Harrison zeigt. Darüber hinaus darf sich das Publikum auf viele weitere Highlights freuen.

Weltweihnachtscircus, Do. 7. Dezember bis So. 7. Januar, Cannstatter Wasen, Stuttgart, www.musiccircus.de