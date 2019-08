× Erweitern Magnus Stocker

„Hand in Hand“ – Die Olympiaregion Seefeld verwandelt sich im August zum Open-Air-Juwel: Am 24. August 2019 lockt das 2Gether Festival mit einem hochkarätigen Line-Up nach Tirol, um den Sommer zu feiern, feinsten Sound zu genießen und der Kurpark Oase mit einer einzigartigen Party einzuheizen!

Seit fünf Jahren besteht das 2gether-Festival in Seefeld (Tirol) – ein kleines aber feines 1-Day Festival mit einer guten Mischung aus bekannteren und lokalen Bands und von Elektro bis RnB. Dieses Jahr legen die Veranstalter noch eine Schippe drauf in Sachen Line-up. Headliner sind die Reggae-Dancehall-Experten Mono & Nikitaman aus Berlin und die Rockband The Makemakes, die 2015 beim Eurovision Song Contest am Start war. Für die elektronische Tanzlust sind am 24. August im schönen Seefelder Kurpark DJ Phonetic, MIM und Hello Sally zuständig.

Hier gibt es von Jetset Media ein VIP-Package mit folgendem Inhalt zu gewinnen:

– 2 VIP-Festivaltickets für das 2gether-Festival (beinhalten Free Drinks an der „2gether & Friends“ Festival-Bar)

– Übernachtung im Doppelzimmer im Hotel „Das Max“ vom 24. auf den 25. August 2019

– Frühstück für 2 Personen

Sa, 24. August, 16-0 Uhr, Kurpark Seefeld/Tirol

Mehr Infos zum Festival gibt es hier: www.2getherfestival.at