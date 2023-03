3. Kesselfestival auf dem Wasen

Im Juni dieses Jahres verwandelt sich der Cannstatter Wasen zum dritten Mal in eine bunte Oase für Musik-, Kultur-, & Sportliebhaber. Insgesamt 50.000 Besucher lockte das vielfältige Programm zuletzt auf das nachhaltige Kessel Festival 2022. Auch dieses Jahr muss niemand auf das bunte Jedermann-Festival im Herzen Stuttgarts verzichten: Die Planungen für die dritte Auflage des Festivals am 24. und 25. Juni sind bereits im vollen Gange.

Abseits der Stuttgarter Hochkultur bietet das Kesselfestival eine vielseitige Plattform für die gesamte Region. Neben nationalen und internationalen Topstars der Musikszene auf der Hauptbühne, jungen, aufstrebenden Musiker auf der Kulturbühne und DJs unterschiedlicher Genres laden namhafte (Ball-) Sportvereine und zahlreiche Funsport Attraktionen zum Mitmachen und Zuschauen ein. Der integrierte Übermorgen Markt präsentiert Nachhaltigkeit zum Anfassen und das große, interaktive Kinder- und Familienprogramm rundet das Kesselfestival zu etwas Besonderem für Besucher jeglichen Alters ab.

Auf der Hauptbühne begeistern an den beiden Festivaltagen musikalische Top Acts unterschiedlicher Genres bis zu 35.000 Menschen. Am Samstag Abend begeistert Apache 207, der Gangster der ab und an sein Tanzbein schwingt, das Publikum. Dieser Zwei-Meter-Hühne mit White-Tee im Hosenbund und wehender Mähne schreibt, komponiert und singt mit allem, was er hat, um Gedanken und Gefühle zu sortieren. Der Rapper zählt gemeinsam mit Jan Delay, Rea Garvey und Clueso zu den ganz großen Headliner auf der Hauptbühne beim Kessel Festival. Musikalische wird es auch auf der Kulturbühne, wo beim Newcomer Band Contest 2023 unter dem Motto »Rock den Kessel« die Stars von morgen gesucht werden. Neben der Hauptbühne und der Kulturbühne wird es in diesem Jahr noch mehr Musik geben. Gleich drei DJ-Bühnen sorgen während dem Festival für gute Stimmung.

Aber das Kesselfestival ist viel mehr als nur gute Musik. Die Besucher bekommen auch ein umfangreiches und interaktives Sportprogramm geboten. Wie bereits in den ersten beiden Jahren sind auch 2023 erneut viele große Sportvereine der Stadt und Region mit einem vielfältigen Mitmachprogramm dabei. So zum Beispiel die Stuttgart Reds, die MHP RIESEN oder der VfB Stuttgart. Daneben wird es das Beachvolleyball-Turnier »Rock the Beach«, ein 3x3 Basketball Turnier, sowie zahlreiche Mitmachangebote des Württembergischer Tennis Bund geben. Freuen können sich die Besucher auch auf die einzigartige E-Freestyle Motocross Show, bei der Mat Rebeaud, seit über 20 Jahren das Gesicht des Freestyle Motocross in der Schweiz, sein ganzes Können auf dem Bike zeigt. Darüber hinaus lädt die größte interaktive Open-Air-Veranstaltung zum Thema Nachhaltigkeit in Deutschland der »Übermorgenmarkt« zum Bummeln und Mitmachen ein und es gibt ein großes Kindermitmachprogramm mit zahlreichen Angeboten, wie Theaterstücken oder Kinderschminken, zu erleben. Auch das heiße Thema nachhaltiger Mobilität darf auf dem Kessel Festival nicht fehlen. Daher erschaffen die Veranstalter mit Partnern eine ganzheitliche Bike-Welt mit buntem Portfolio an Bike Produkten und großen Testparcours.

Kesselfestival

Sa. 24. & So. 25. Juni,

Cannstatter Wasen, Stuttgart,

alle Infos und Termine: kesselfestival.de