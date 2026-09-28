3. SPASSIX Comedy Nacht Winnenden: Acht Comedians spielen am 12.11. in acht Lokalen

Es ist wieder so weit: Die 3. SPASSIX Comedy Nacht kommt am 12. November nach Winnenden. Das besondere Konzept: »Die Gäste bleiben – die Comedians wechseln!« Während die Comedians von Lokal zu Lokal ziehen, bleiben die Gäste in ihrem gewählten Lokal und genießen dort vier Shows unterschiedlicher Comedians. Alle Künstler sind aus beliebten TV-Formaten bekannt. Tuchfühlung und Funkenübersprung sind garantiert, denn schließlich sitzt man nur wenige Meter vor der Bühne! Einlass in den Lokalen ist bereits um 18 Uhr. So bleibt genügend Zeit, sich vor den Shows kulinarisch verwöhnen zu lassen. Die erste Show beginnt um 19.30 Uhr. Jeder Comedian präsentiert rund 25 Minuten Comedy, danach gibt es eine etwa gleich lange Pause für Getränke und Gespräche. Um 20.20 Uhr folgt die zweite Show, um 21.10 Uhr die dritte und um 22 Uhr die vierte und letzte. Vier Comedians, vier Kurzprogramme und ein abwechslungsreicher Abend sind garantiert.

Dieses Mal mit dabei: Berhane Berhane kommt mit »Deutscher als Du« und stellt humorvoll Fragen wie: »Schafft der Beamte überhaupt was?« oder »Wer kontrolliert das Finanzamt?« Ciro Visone erzählt mit italienischem Charme aus seinem Leben als Pizzabäcker von kuriosen Kunden bis zu telefonischen Bestellungen. Henning Schmidtke zeigt in »Es ist nicht alles so scheiße, wie du denkst!«, dass die Welt längst nicht so schlecht ist, wie sie manchmal wirkt. Mit Stand-up und Infotainment präsentiert er überraschende Entwicklungen. James Allan verbindet britischen Humor mit politischer Satire und kulturellen Missverständnissen. Kira Müller nimmt unter dem Motto »Alles Müll, oder was?« die Herausforderungen des Alltags und ihr Single-Leben humorvoll aufs Korn. Niko Formanek plaudert mit Wiener Schmäh über die Peinlichkeiten von 30 Jahren Ehe, während Özgür Cebe sich fragt, ob natürliche Dummheit oder künstliche Intelligenz die Oberhand gewinnt. Für ein ganz besonderes Comedy-Erlebnis sorgt Pete the Beat: Deutschlands Beatbox-Pionier erzeugt täuschend echte Schlagzeug-, Bass- und Alltagsgeräusche.

So vielfältig wie das Comedy-Programm ist auch das kulinarische Angebot: Im Alten Rathaus gibt es kreative Küche im historischen Ambiente, das Fachwerk serviert regionale und saisonale Gerichte sowie Pizza und Pasta. Im Glückskind warten Salate, Flammkuchen und Pinsa, die Markthalle bietet zur SPASSIX Comedy Nacht ein spezielles kulinarisches Menü an. Die Schwabenalm setzt auf schwäbische Klassiker, im Sedemiwa gibt es kreative Speisen und Pinsas. Das Turmstüble serviert Bistro-Snacks von Schwäbisch bis Bella Italia und das Venezia bietet eine Kombination aus herzhaften Speisen und süßen Spezialitäten. Jetzt heißt es nur noch: Lieblingslokal auswählen, Platz sichern und sich auf vier Comedians und einen kurzweiligen Comedy-Abend freuen.

SPASSIX Comedy-Nacht

Winnenden, Do. 12. November

Einlass 18 Uhr, 4 Shows ab 19.30 Uhr, Letzte Show startet um 22 Uhr

Ticket-Vorverkauf (nur E-Ticket): 26 € / 28 € Gruppe / Einzel

Abendkasse: 33 € (sofern noch verfügbar)

Alle Infos und Tickets unter www.spassix.de