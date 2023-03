30 Bands und DJs bei der Nürtinger Musiknacht

Popmusik im Konzertsaal, Funk im Gewölbekeller oder Rock´n´Roll in der Kreuzkirche. In gewohnter Manier – alles innerhalb weniger Gehminuten voneinander entfernt und an einem Abend zu erleben: Die Nürtinger Musiknacht macht es wie immer möglich. Seit 26 Jahren lockt die Veranstaltung Besucher aus Nah und Fern mit einer unnachahmlichen musikalischen Vielfalt in bekannte, beliebte und außergewöhnliche Locations. 30 Bands und DJs spielen an über 20 Orten auf. Um 19 Uhr beginnt bereits das »Warm-Up« auf dem Vorplatz der Stadthalle K3N. Regionale Speiseanbieter in der Fußgängerzone lassen den Abend zu einer runden Sache werden. Die Besucher können sich auf das Flair von Nürtingen und vielen gutgelaunten Menschen freuen. Die Musiknacht ist ein einzigartiges Erlebnis, das man nicht verpassen sollte.

Nürtinger Musiknacht

Sa. 13. Mai, 20 bis 1 Uhr, Innenstadt Nürtingen,

alle Infos: www.nuertingen.de/musiknacht