30 Jahre Hohenloher Männerchor in Ilshofen, 17.10.26

Was 1996 mit Herrn Eckhardt Sitzenfrei, einigen Dirigenten und ­engagierten Sängern begann, entwickelte sich zu einem stattlichen Männerchor. Durch anspruchsvolle Chorstücke und zahlreiche Auftritte auf hohem musikalischem Niveau konnte der Chor in der Region großen Zuspruch gewinnen. Die große Begeisterung für den Gesang unter der Leitung von Dirigent Prof. Thomas Pfeiffer hält bis heute an. Nun freut sich der Chor auf die Feier zum 30-jährigen Bestehen des Männerchors. Diese findet gemeinsam mit dem Gesangverein Oberaspach in der Frankschen Scheune in Oberaspach statt.

Sa. 17. Oktober, 19.30 Uhr, Franksche Scheune, Ilshofen-­Oberaspach, hohenloher-maennerchor.de