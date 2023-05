30 Jahre Jubiläumstour von Lacrimas Profundere

Wer erinnert sich noch an VIVAplus, MTV Headbangers Ball, BAM‘s Unholy Union, den ZDF-Krimi Nachtschicht, iMusic Rocks, Paradise Losts »Icon«? Wir schreiben das Jahr 1993, Carcass veröffentlichen »Heartwork«, und Sepultura »Chaos A.D«, eigentlich also die perfekte Zeit um als Brüder eine Doom Death Metal Band zu starten. Neben den eingangs erwähnten TV Sendern in welchen die Lacrimas Profundere immer wieder Clips platzieren konnte, tourte sie durch mittlerweile 33 Länder und zahlreiche Alben schafften den direkten Sprung in die deutschen Charts. Zur Feier des 30-jährige Bandbestehens spielen sie unter dem Motto »Thirty Years of deepest Tears« in einigen ausgewählten Städten Anniversary-Shows, beflügelt durch den Erfolg der vergangenen beiden Tourneen und den hervorragenden Kritiken zum aktuellen Album, steht auch in Stuttgart ein Konzert der Extraklasse n. alh

Lacrimas Profundere, Fr. 9. Juni, 20 Uhr, Club Zentral, Stuttgart,

www.c2concerts.de