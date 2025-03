Celebrations – 30 Jahre Junge Philharmonie Ostwürttemberg

Ein Orchester, unzählige Nachwuchstalente und 238 Konzerte in 89 Locations rund um den Globus – 30 Jahre nach ihrer Gründung ist die Junge Philharmonie Ostwürttemberg ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens der Region und erfolgreicher kultureller Botschafter Ostwürttembergs. Im Bundeskanzleramt in Berlin haben sie gespielt, in Österreich, Ungarn, Rumänien und Japan. Die letzte Konzertreise führte die jungen Musizierenden 2023 nach Italien. Im Landkreis Heidenheim und auf der Ostalb kann man das Orchester regelmäßig live erleben, das nächste Mal im April beim Frühjahrsprojekt unter der Leitung von Uwe Renz. Bei den Konzerten wird unter dem Motto »Celebrations« das Jubiläum gefeiert. Neben Kompositionen von Johannes Brahms und Ludwig van Beethoven steht Henriette Reniés »Harfenkonzert in c-Moll« mit Magdalene Haller als Solistin auf dem Programm. Die Idee zur Gründung der JPO hatte Muchtar Al Ghusain, der damalige Musikschulleiter Schwäbisch Gmünds. »Ich wurde 1995 gebeten, anlässlich der Veranstaltung zur Etablierung der Zukunftsinitiative Ostwürttemberg, ein musikalisches Rahmenprogramm zu organisieren« erinnert sich der heutige Dezernent für Jugend, Bildung und Kultur der Stadt Essen. »Es ist sehr schön für mich zu sehen, wie sich das Orchester in all den Jahren konsequent weiterentwickelt hat. Das ist sicher auch der Verdienst des langjährigen Dirigenten Uwe Renz und der zahlreichen jungen Musikerinnen und Musiker in der Region Ostwürttemberg«. Auch Uwe Renz feiert in diesem Jahr Jubiläum, seit 20 Jahren ist er Chefdirigent der JPO. Bereits 2001 ging es für Renz und das Orchester auf die erste Konzertreise nach Italien, 2003 eröffneten sie zum ersten Mal das Festival Schloss Kapfenburg. Eine Bühne auf die sie regelmäßig zurückgekehrt sind – mittlerweile waren sie dreizehn Mal beim Open Air. Häufiger standen sie in den vergangenen drei Jahrzehnten nur auf den Bühnen des CCS Schwäbisch Gmünd, der Waldorfschule Heidenheim und der Stadthalle Aalen.

Expand Foto: Holger Bewersdorf

Celebrations – 30 Jahre Junge Philharmonie Ostwürttemberg

Do. 24. April, 18 Uhr, Ev. Stadtkirche Ellwangen

Fr. 25. April, 20 Uhr, Waldorfschule Heidenheim

Sa. 26. April, 20 Uhr, CCS Schwäbisch Gmünd

So. 27. April, 18 Uhr, Stadthalle Aalen