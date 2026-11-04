30 Jahre Magie: Thorsten Strotmann begeistert 1.600 Gäste im Apollo Theater

Was vor 30 Jahren als mutiger Schritt eines jungen Mannes begann, wurde am Montagabend zu einem großen Jubiläumsfest vor rund 1.600 Gästen: Thorsten Strotmann feierte sein 30-jähriges Bühnenjubiläum mit einer einmaligen Best-of-Show im nahezu ausverkauften Stage Apollo Theater Stuttgart. Unter dem Titel „Die Thorsten Strotmann Show: Das Beste aus 30 Jahren“ präsentierte der Stuttgarter Magier Höhepunkte seiner außergewöhnlichen Karriere - mit verblüffender Close-up-Magie, mitreißender Stand-up-Zauberei, viel Humor und bewegenden Momenten. Das Publikum dankte es ihm mit frenetischem Applaus und Standing Ovations.

Der Abend war weit mehr als eine Aneinanderreihung erfolgreicher Kunststücke aus drei Jahrzehnten. Strotmann nahm seine Gäste mit auf eine Reise durch seine persönliche Geschichte, ließ prägende Stationen seiner Karriere lebendig werden und zeigte, wie facettenreich moderne Zauberkunst sein kann: unmittelbar und verblüffend nah, stets getragen von seinem feinen Gespür für Situationskomik und dem direkten Austausch mit dem Publikum. Besonders berührend wurde es, als Strotmann von seinem Vater erzählte und damit für einen emotionalen Moment sorgte, der sowohl Thorsten Strotmann als auch seine Gäste sichtbar berührte.

Musicalstar Maximilian Mann wird spontan zum Bühnenpartner

Dass bei Thorsten Strotmann das Publikum nicht nur zuschaut, sondern selbst Teil der Inszenierung wird, gehört seit jeher zu seinem Markenzeichen. Rund zehn Gäste bat er im Laufe des Abends auf die Bühne, um ihn bei unterschiedlichen Kunststücken zu unterstützen und die Magie aus nächster Nähe zu erleben.

Für eine Nummer mit Metallringen, die sich scheinbar unmöglich miteinander verketten und wieder voneinander lösen, fiel seine Wahl ausgerechnet auf Musicaldarsteller Maximilian Mann. Der Darsteller, der derzeit im Musical „& Julia“ als Shakespeare auf der Bühne des Palladium Theaters steht, nutzte seinen spielfreien Montag für einen Besuch der Jubiläumsshow. Offenbar ohne zu wissen, wen er vor sich hatte, reagierte Strotmann überrascht auf den kräftigen Begrüßungsapplaus aus dem Saal: „Ach, den kennt ihr?“

Aus der spontanen Begegnung entwickelte sich einer der komischsten Momente des Abends. Während Maximilian Mann lediglich die Lippen bewegte, lieh Strotmann ihm kurzerhand seine Stimme. So verlor der Musicalstar zwar kein eigenes Wort, hatte die Lacher des Publikums aber umso mehr auf seiner Seite. Die Szene zeigte, was Strotmanns Shows seit drei Jahrzehnten auszeichnet: Schlagfertigkeit, Spielfreude und die Fähigkeit, ungeplante Situationen in besondere Bühnenerlebnisse zu verwandeln.

Musikalisch begleitet wurde Strotmann von seinem langjährigen Weggefährten Randy Lee Kay am exklusiven FAZIOLI-Flügel, der von Piano Fischer zur Verfügung gestellt wurde. Unter den Gästen befanden sich auch zahlreiche Prominente und Wegbegleiter, wie Michael Gaedt, Uwe Hück, Eric Gauthier, Frl. Wommy Wonder, Kabarettistin Doris Reichenauer, Jörg Ilzhöfer, Comedian Markus Zipperle und Musicalstar Maximilian Mann sowie zwei Hauptdarsteller aus Disneys DIE EISKÖNIGIN.

„Als ich vor 30 Jahren angefangen habe, hätte ich mir niemals vorstellen können, einmal mit meiner eigenen Show vor 1.600 Menschen im Apollo Theater zu stehen. Ich bin unglaublich dankbar für alles, was daraus geworden ist. Vor allem aber für die Menschen, die mich auf diesem Weg begleitet haben - auf und vor der Bühne. Dieser Abend war für mich ein ganz besonderes Geschenk“, sagte Thorsten Strotmann nach der Show.

Ein weiterer Höhepunkt: Die Jubiläumsshow wurde als exklusive TV-Produktion aufgezeichnet. Damit bleibt der einmalige Live-Abend nicht nur den Gästen im Apollo Theater in Erinnerung, sondern wird auch über die Bühne hinaus dokumentiert.

30 Jahre Mut, Leidenschaft und eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte

Die Geschichte von Thorsten Strotmann ist auch eine Geschichte über den Mut, den eigenen Weg zu gehen. 1995 brach er im Alter von 24 Jahren sein BWL-Studium ab, um sich ganz seiner Leidenschaft zu widmen. Ein Jahr später startete er seine professionelle Laufbahn als Zauberkünstler. Was mit Straßenkunst begann, entwickelte sich zu einer außergewöhnlichen Karriere. Strotmann spezialisierte sich auf Close-up- und Stand-up-Magie und begeisterte sein Publikum auf unterschiedlichsten Bühnen und in renommierten Häusern.

2009 verwirklichte er sich einen Traum: Im Stuttgarter Römerkastell eröffnete er mit STROTMANNS Magic Lounge sein eigenes Theater. Vollständig selbst finanziert und ohne öffentliche Förderung entstand in Bad Cannstatt ein besonderer Ort für moderne Zauberkunst. Mit 199 Plätzen in sieben Reihen erleben die Gäste dort Magie so nah wie kaum anderswo. Heute zählt die Magic Lounge zu den erfolgreichsten Close-up-Magic-Theatern Europas und begrüßt jährlich rund 40.000 Besucherinnen und Besucher. Insgesamt haben inzwischen mehr als eine halbe Million Gäste die Shows erlebt. Was mit einem jungen Straßenkünstler begann, ist heute ein erfolgreiches Unternehmen und eine feste Größe in der Stuttgarter Kulturlandschaft. Mit der Jubiläumsshow im Stage Apollo Theater hat Thorsten Strotmann seiner 30-jährigen Bühnenkarriere einen weiteren besonderen Höhepunkt hinzugefügt. Der Abend zeigte, wie Magie Menschen verbindet, zum Staunen bringt und Generationen begeistert. Und vielleicht ist das nach 30 Jahren Bühne die schönste Erkenntnis: Die größte Magie entsteht noch immer gemeinsam mit dem Publikum.

Weitere Informationen unter www.strotmanns.com