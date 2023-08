30 Jahre SROF Revival Band

Seit 30 Jahren aktiv – und immer noch so fit wie am ersten Tag. Die SROF Revival Band aus Bad Wimpfen feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum. Die Kult-Band reflektiert über ihre Anfänge und die Tatsache, dass sie immer noch in der -Originalbesetzung zusammen musizieren.

Damit hatte 1993 wohl keiner der sechs Wimpfener gerechnet als bei einer Geburtstagsparty die ersten Akkorde und Lieder angestimmt wurden. Aus einer spontanen Laune heraus gründeten Peter Schilling (Gesang, Harmonika), Klaus Schaldach (Gitarre/Gesang), Otto Pfleger (Schlagzeug), Kurt Steiger (Percussions), Matthias Gieß (Keyboards, Trompete), Thomas Vörg (Bass) die »Super-Rock-Oldies-Festival« Revival Band – kurz SROF. Aus dem Hobby wurde schnell eine lebenslange Leidenschaft – spätestens 1995, als das Sextett bei der ARD-Sendung »3 in einem Boot« im Fernsehen landete.

30 Jahre später füllt die Band mit ihrem Song-Repertoire aus Oldies, Schlagern und teilweise aktuellen Hits zwar keine Stadien, ist aber weit über die Region hinaus bekannt. Gerne erinnern sich die Bandmitglieder an besondere Highlights ihrer langen Musikkarriere zurück: »Ganz vorne zum Beispiel die Millenium-Party 1999/2000 in Heilbronn auf dem Kiliansplatz, als ca. 4000 Besucher um Mitternacht u.a. begeistert den Jungen mit der Mundharmonika mitsangen.« Im Oktober 2003 hatte SROF, anläßlich ihres »10-Jährigen«, als eine von wenigen deutschen Bands einen Gast-Auftritt im legendären »Cavern-Club« in Liverpool. Zum Selbstläufer wurde aber vor allem das Premium-Produkt »Oldie-Night«. Diese wurde seit 2000 mit verschiedenen Partner-Bands gespielt und feiert nach langer Corona-Zwangspause am 24. Februar 2024 ihr großes Comeback im Audi Forum in Neckarsulm. »Eine Herzensangelegenheit bleibt für uns aber nach wie vor der Talmarkt in Bad Wimpfen, unser Heimspiel«, betont die Band. Die Mitglieder, die seit 30 Jahren in derselben Originalbesetzung gemeinsam musizieren, sind stolz auf ihre Heimat – und ihre Heimat ist stolz auf sie: 2018 wurde die Band von der Stadt Bad Wimpfen mit dem Ehrenpreis »Genius« ausgezeichnet – »das haben wir der Treue unserer Fans über all die Jahre zu verdanken!«

Alle Auftritte und Infos unter

www.srof.de