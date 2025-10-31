31. Weltweihnachtscircus auf dem Wasen, 04. bis 06.01.26

Der 31. Weltweihnachtscircus Stuttgart findet auch in diesem Jahr wieder auf dem Cannstatter Wasen statt – erstmals im neuen, komfortableren Zelt. Auch dieses Jahr wird er seinem Ruf als »größter Weihnachtscircus der Welt« gerecht und präsentiert ein Rekordprogramm mit 118 Zirkus-Stars – mehr als je zuvor in Europa! Das Programm vereint 18 Acts, davon 9 mit Gold bei internationalen Zirkusfestivals, die übrigen wurden mit Silber oder Bronze ausgezeichnet. Höhepunkte sind u.a. das größte fliegende Trapez der Welt – The Flying González aus Chile mit 15 Akrobaten – und die größte Jongliernummer Deutschlands mit 22 chinesischen Jongleuren. Auch die berühmten Monte Carlo-Gewinner sind vertreten: das poetische Luftduo Flight of Passion und das Akrobatik-Duo Shcherbak & Popov mit »Singing in the Rain«. Eine Weltpremiere bietet die junge Zirkusprinzessin Angelina Richter, die ihre Ungarische Post erstmals mit Hindernissen zeigt – eine Nummer, wie sie in 250 Jahren Zirkusgeschichte noch nie gezeigt wurde. Auch die Xian Group aus China sorgt für Furore mit einer neuen Version des akrobatischen Schwanensees – auf Schultern und Köpfen, umgeben von einem Ballettensemble. Als weitere Highlights erwartet die Besucher unter anderem die preisgekrönte Kopf-zu-Kopf-Akrobatik »Head Balance« aus China, der Illusionist Sergey Stupakov, der weltweit beste Diabolo-Künstler Hng Thean Leong oder vier Schlangenmädchen aus der Mongolei. Auch der Clown hat seinen festen Platz: Der italienische Komiker David Vassallo, ausgezeichnet mit dem Charlie Chaplin Award, feiert Stuttgart-Premiere. Für Humor sorgen außerdem die Clowns von Equivokee, der weltbeste Bauchredner Willer Nicolodi und die Lichttänzer von Extreme Light, ausgezeichnet mit Bronze in Monte Carlo 2024.

31. Weltweihnachtscircus, Do. 4. Dezember bis Di. 6. Januar, Cannstatter Wasen, Stuttgart, weltweihnachtscircus.de