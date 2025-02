32. Live-Nacht Ludwigsburg

Die Live-Nacht in Ludwigsburg kann auf eine famose, langjährige Erfolgsgeschichte zurückblicken. Am Samstag, den 5. April, geht das Musikspektakel in die nächste, die mittlerweile 32. Runde. Das erfolgreiche Konzept bleibt bestehen. Freuen können sich die Nachtschwärmer auf hochkarätige Bands, die in den angesagtesten Lokalen der Barockstadt bis in die frühen Morgenstunden für beste Partystimmung sorgen. Spielbeginn ist um 21 Uhr, die Lokale haben jedoch schon vorher geöffnet und man kann sich nach Herzenslust stärken, um danach viel zu erleben. Denn dann heißt es: dabei sein, Freunde treffen, mitsingen und abtanzen.

Angeführt wird der bunte Mix von der elfköpfigen Partyband »Friendly Elf«, die schon Kultstatus hat und seit Jahren als Highlight in Ludwigsburg im Ratskeller Saal dabei ist. Auch Musik-Urgestein »Paulo« in der barOn ist wieder dabei und wird die Zuhörer auf eine Zeitreise der beliebtesten Songs der letzten Jahrzehnte mitnehmen, während die mitreißende spanische Flamenco Latino Pop Band »Gypsy Voices« die Zuhörer im Cheval Vapeur zum Tanzen bringt. Ebenso Kultcharakter hat die Wiesbadener Band »Mallet«, die traditionell im Towers spielt. »Güray & Friends« geben im Café Zeitlos Akustik Pop vom Feinsten zum Besten. »Dragon Fire« sorgen im BonèTo mit den besten Songs aus Rock, Pop und Charts für beste Partystimmung. Im Permesso rockt das Party-Trio Steffen, Jake und Tobi als »SteakE« so richtig ab. Das Ludwigsburger Trio »Soultrip« nimmt seine Gäste im Ennui mit auf eine musikalische Reise durch die besten Hits der Soul-Musik. Und im Kunstverein im MIK feiert die wahnwitzige Coverband »Partyblues in Bb« die größten Hits von AC/DC bis Robbie Williams und Bon Jovi.

Zum Redaktionsschluss war das Booking noch nicht abgeschlossen, sodass noch weitere Lokale und Bands bzw. Musiker dazu kommen werden.

Dank kurzer Wege können die Live-Nacht-Besucher gemütlich von Lokal zu Lokal schlendern. Tickets gibt es Online als E-Ticket und als Eintrittsbändchen in allen beteiligten Lokalen zum ermäßigten Vorverkaufspreis von 12 Euro zu kaufen. An der Abendkasse kostet das Einlassbändchen 15 Euro.

Vorläufiges Programm

BarOn | Paulo

BoneTo |

Dragon Fire

Cheval Vapeur | Gypsy Voices

Ennui | Soultrip

| Partyblues in Bb

Permesso | SteakE

Ratskeller (Saal) | Friendly Elf

Towers | Mallet

Zeitlos | Güray & Friends

Weitere Lokale / Bands folgen.

Live-Nacht Ludwigsburg,

Sa. 5. April, ab 21 Uhr,

in der Ludwigsburger City.

Tickets: VK 12 €, Abendkasse 15 €.

www.live-nacht.de

