33. Aalener Jazzfest von 6. bis 9. November

Es ist wieder soweit: Bereits zum 33. Mal bringt der Verein kunterbunt internationale Jazz-Größen nach Aalen. Vom 6. bis 9. November findet das Aalener Jazzfest statt und bietet insgesamt dreizehn Live-Konzerte an vier Tagen in drei Locations. Los geht‘s am Mittwoch mit zwei grandiosen Sängerinnen: Malika Tirolien stammt aus Guadeloupe hat mit ihren kreativen Kollaborationen bereits internationale Aufmerksamkeit erlangt, Cécile Mc Lorin Salvant wurde von der New York Times als »beste Jazzsängerin der letzten Dekade« bezeichnet. Am Donnerstag wird Gregory Porter, einer der renommiertesten Jazz- und Soulsänger des 21. Jahrhunderts, Aalen mit seiner gefühlsvollen Stimme beehren. Als Geschenk an das Publlikum wird vor den Mainacts der türkisch-zypriotischer Bassist und Komponist Oytun Ersan mit seiner Band das Publikum bezaubern. Am späten Donnerstag-Abend (ab 22.30 Uhr) wird Tortured Soul live gespielte, gefühlvolle House-Musik bieten. Der Freitag startet mit Mica Millar, von Jazz FM ausgezeichnet als »Soul Act of The Year 2022«. R‘n‘B & Soulsängerin Kat Eaton bringt anschließend ihre faszinierende Live-Show nach Aalen. Für Funk sorgt Matt Johnson, der fester Bestandteil des britischen Phänomens »Jamiroquai« ist und sich nun auf seine eigene musikalische Reise begibt. Der letzte Festival-Tag startet mit Matti Klein und seinem Trio. Klein hat denRuf als einen der interessantesten jungen Groove-Jazzer der deutschen Szene. Tanzbaren Pop und Rockbietet »Level 42«, die sich seit den 70er Jahren in der Musikszene tummeln und ihren eigenen Crossover-Sound entwickelt haben. Innovativ und mit Mut zum Experimentellen tritt die französische Truppe » Electro Deluxe Bigband« auf die Bühne, die synthetische Klänge und klassischen Jazz verbinden. Den Abschluss macht am Freitag und Samstag jeweils die » In The House Band« im KulturBahnhof Aalen mit ihrem Bandleader Alvin Mills. Es können sowohl Einzeltickets, als auch ein Festivalpass erworben werden.

Aalener Jazzfest,

6. bis 9. November, Kulturbahnhof/Stadthalle/Bar Noir, Aalen,

www.aalener-jazzfest.de