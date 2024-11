33. Live-Nacht Heilbronn erneut ein voller Erfolg

Bereits zum 33. Mal feierten die Heilbronner bei der Live-Nacht in insgesamt 13 Lokalen zu abwechslungsreicher Live-Musik. Die zahlreichen Besucher konnten bis in die Nacht hinein ein großes Musikspektakel genießen, denn von Rock, Pop, Rockabilly, Latin, Schlager, Soul und Funk über House, Techno und Discobeats bis hin zu Samba, Salsa und Merengue war viel geboten. Mit ihrem Eintrittsbändchen konnte man je nach Geschmack von Location zu Location wandern – die teilnehmenden Lokale waren allesamt fußläufig erreichbar. Glücklicherweise hielt sich das Wetter, sodass niemand nasse Füße bekam.

Erstmals mit dabei waren das Ibis Hotel, in das Sauvage sein unverwechselbares Karibik-Flair einbrachte, und die Sitt Weinbar mit Techno, EDM, R&B und Hip-Hop von DJ Fabi. Nach der erfolgreichen Premiere im März wurde der Campus Garden zum Live-Nacht-Wiederholungstäter: Hier spielte Dragon Fire mitreißende Cover-Versionen der größten Partyhits, während in den Bandpausen DJ Uwe die Stimmung anheizte. Die Noisepollution Rockrevue beglückte im Blackbones Steakhouse Freunde von Queen, Led Zeppelin, den Beatles und Co. mit den größten Klassikern dieser Legenden. Ihre Live-Nacht-Premiere mit wilden Beats und tanzbaren Tunes feierten DJ Gino Latino im RomaRio und DJ Toni Montana im Sausalitos. Aber auch alte Live-Nacht-Hasen wie Crazy Zoo im Joe Peña’s, Gravity in der Hausbrauerei im Parkhotel oder 7 More Days im Irish Pub verstanden es, das Publikum zum Tanzen zu bringen. Mit seiner einzigartigen Mischung aus Pop, Rock und Schlager überzeugte Robin Henderson die Besucher des Hans im Glück Burgergrills und Maurice brachte italienischen Flair in die Erntbar. Das Täglich wurde von Steffen Hrubesch & Bruno Bozoki gerockt, in der Taste Bar zeigten Shadows Acoustics Pop-Fans, was sie können. Nach den Shows der Bands war die Live-Nacht offiziell zu Ende, aber die Party ging bis in die frühen Morgenstunden weiter – zur großen Abschiedsparty lockte erneut DJ Uwe in den Campus Garden.

Die schönsten Impressionen von der Live-Nacht Heilbronn gibt es in unserer großen Bildergalerie hier.