33. Live-Nacht Heilbronn am 16. November

Rappelvolle Lokale, herausragende Bands und Musiker und grandiose Stimmung: Mit Feierlaune und der Crème-de-la-Crème der Live-Musik setzt das Kult-Event seine nunmehr 18-jährige Erfolgsgeschichte in der Käthchenstadt fort. Attraktive Lokale, die schöne Kulisse der Innenstadt und die hohe Qualität der Bands sind das Markenzeichen der Live-Nacht. Hier wird ein großes Musikspektakel geboten, denn von Rock, Pop, Rockabilly, Latin, Schlager, Soul und Funk bis zu brasilianischem Samba – Heilbronn ist international und für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Die Spielzeiten der Bands sind von 21 bis 01 Uhr, in den Late-Night-Locations geht es noch länger... Mit dem Eintrittsbändchen hat man Zutritt zu allen teilnehmenden Lokalen, die allesamt fußläufig erreichbar sind. So kann man in seiner persönlichen »Kneipenwanderung« die gesamte musikalische Bandbreite genießen oder einfach dort verweilen, wo es einem am besten gefällt, wenn man sein Lieblingslokal oder seine Lieblingsband gefunden hat. Der Großteil des Programms steht bereits, aber es können noch Lokale und Live-Acts dazu kommen - die letzten Verhandlungen laufen noch.

Neben den »Klassikern« mit Live-Nacht-Erfahrung kommen wieder neue Bands und Lokale hinzu. So sind erstmals das Ibis Hotel und die Sitt Weinbar am Start. Erneut ist das Campus Garden mit dabei. »Wir freuen uns, dass die Live-Nacht mit dem Campus Garden den Schritt auf den Hochschul Campus gemacht hat und diesen mit der Innenstadt verknüpft«, sagt Steffen Schoch, Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH, welche die Live-Nacht als Kooperationspartner unterstützt. Neu ist auch die konzeptionelle Erweiterung der Live-Nacht, denn neben Bands legen im einen oder anderen Lokal auch DJs auf.

Der Vorverkauf ist online bereits gestartet: Auf der Homepage unter www.live-nacht.de kann man für 12 € Tickets bestellen. Studenten, Schüler und Auszubildende können Tickets - nur Online - für ermäßigte 9 € bestellen. Man kann auch die Einlassbändchen direkt bei allen beteiligten Lokalen, der Tourist Info Heilbronn und Chardon (in Neckarsulm) kaufen. Der Vorverkauf läuft bis zum Tag der Veranstaltung. An der Abendkasse kostet das Ticket dann 15 € – soweit noch verfügbar.

Blackbones | Noisepollution

Campus Garden | Dragon Fire

Erntbar | Maurice

Hans im Glück Burgergrill |Robin Henderson

Hausbrauerei im Parkhotel | Gravity

Ibis Hotel | Sauvage

Irish Pub | 7 More Days

| Crazy Zoo

RomaRio | DJ Yoyo

Sitt Wein | DJ Fabi

Täglich | Steffen + Bruno

Taste Bar | Programm folgt

Weitere Lokale in Planung

33. Live-Nacht Heilbronn

Sa 16. November, ab 21 Uhr

Tickets: 12 Euro VVK, 15 Euro Abendkasse, 9 Euro ermäßigt (nur Online)

www.live-nacht.de