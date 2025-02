34. Live-Nacht Heilbronn

Rappelvolle Lokale, herausragende Bands, Musiker und DJs gepaart mit grandioser Stimmung: Mit Feierlaune und der Crème-de-la-Crème der Live-Musik setzt das Kult-Event seine nunmehr 19-jährige Erfolgsgeschichte in der Käthchenstadt fort. Zwei Tage nach dem astronomischen Frühlingsbeginn läutet die Live-Nacht Heilbronn am Samstag, den 22. März die neue Jahreszeit ein. Attraktive Lokale, die schöne Kulisse der Innenstadt und die hohe Qualität der Bands sind das Markenzeichen der Live-Nacht. Zum zweiten Mal sind auch DJs in das Programm integriert – hier geht die Veranstaltung den Trend der Zeit und möchte vor allem der jüngeren Zielgruppe, darunter Studenten und Auszubildende, ein zusätzliches Programm bieten. Wie immer wird bei der Live-Nacht ein großes Musikspektakel geboten, denn von Rock, Pop, Rockabilly, Latin, Schlager, Soul und Funk bis zu House, Techno und Discobeats bis Samba, Salsa und Merengue – Heilbronn ist international und für jeden Geschmack ist etwas dabei. Die Spielzeiten der Bands sind von 21 bis 01 Uhr, in den Abschluss-Locations geht die Musik bis 03 Uhr, dort legen neben den Bands auch DJs auf. Mit dem Eintrittsbändchen hat man Zutritt zu allen teilnehmenden Lokalen, die allesamt fußläufig erreichbar sind. So kann man in seiner persönlichen »Kneipenwanderung« die gesamte musikalische Bandbreite genießen oder einfach dort verweilen, wo es einem am besten gefällt, wenn man sein Lieblingslokal oder seine Lieblingsmusik gefunden hat. Für Stimmung sorgen u.a. die Kult-Rock & Pop-Coverbands Perfect Heat und Crazy Zoo, das Musik-Urgestein Paulo, DJ Toni Montana und viele mehr. Zum Redaktionsschluss war das Booking noch nicht ganz abgeschlossen, so dass noch weitere Lokale und Bands, Musiker oder DJs dazukommen werden. Der Vorverkauf läuft auf vollen Touren: Auf der Homepage unter www.live-nacht.de kann man E-Tickets für 12 Euro kaufen. Studenten, Schüler und Auszubildende können Tickets - nur Online - für ermäßigte 9 Euro bestellen. Man kann die Einlassbändchen auch direkt bei allen beteiligten Lokalen, bei der Tourist Info Heilbronn und bei der Buchhandlung Chardon in Neckarsulm kaufen. Der Vorverkauf läuft bis zum Tag der Veranstaltung. An der Abendkasse kostet das Ticket dann

15 Euro – sofern noch verfügbar.

Vorläufiges Programm:

Blackbones Steakhouse | Dragon Fire

Campus Garden | Paulo

Erntbar | Marcus

Hausbrauerei im Parkhotel | Perfect Heat

Ibis Hotel | Sauvage

Irish Pub | 7 More Days

Joe Penas | Crazy Zoo

Sausalitos | DJ Toni Montana

Sitt Weinbar | DJ Fabi

Täglich | Robin Henderson

Weitere Lokale / Bands in Planung

34. Live-Nacht Heilbronn

Sa 22. März, ab 21 Uhr

Tickets: 12 Euro VVK, 15 Euro Abendkasse, 9 Euro ermäßigt (nur Online)

www.live-nacht.de