34. Live-Nacht Ludwigsburg: Party, Bands und beste Stimmung, 18.04.26

Das Programm steht und die Live-Nacht Ludwigsburg haut so richtig auf den Putz! Es gibt das Beste aus den letzten Live-Nächten gepaart mit neuen Bands und Musikern. Die Besucher können sich auf herausragende, stimmungsgewaltige Party-Bands wie Friendly Elf (Ratskeller), Perfect Heat (Lokanta, Restaurant) und Partyblues (Permesso Keller) freuen. Dauerbrenner wie Mallet (Irish Pub), Crema Latina (Zeitlos) und Red Lounge (L‘Osteria) sowie neue Super-Acts wie Güray and Friends (Cheval Vapeur), Steffen & Tobi (Baron) und Bülent Bilgor & Band (Lokanta Club) komplettieren das Line-Up. Letztendlich: Die Live-Nacht zeigt mit das Beste, was Live-Musik derzeit in der Region zu bieten hat. Auf die Besucher wartet eine Vielzahl an Musikstilen und Genres: Es wird für jeden etwas dabei sein!

Expand Friendly Elf

Die Live-Nacht Ludwigsburg blickt auf eine langjährige Erfolgsgeschichte mit tollen und proppenvollen Lokalen, einem mitgehenden Publikum, begeisternden Bands und engagierten Gastronomen zurück. Die attraktiven Lokale, die schöne Kulisse der Innenstadt und die hohe Qualität der Bands waren von Anfang an ein Markenzeichen dieses Events. Viele Gründe, warum das Musikspektakel am Samstag, den 18. April bereits in die mittlerweile 34. Runde geht!

Die Bands starten um 21 Uhr, es geht bis 1 Uhr und in den Late-Night-Locations auch noch etwas länger. Die Lokale haben natürlich schon vorher geöffnet und man kann sich dort nach Herzenslust stärken, um danach viel zu erleben. Denn dann heißt es: dabei sein, Freunde treffen, mitsingen und abtanzen.

Expand Crema Latina

Dank der kurzen Wege - alles liegt fußläufig in der City - können die Besucher entspannt von Lokal zu Lokal ziehen. Die Eintrittsbändchen sind im Vorverkauf bei allen teilnehmenden Lokalen sowie online als E-Ticket zum ermäßigten Preis von 12 Euro erhältlich.

Programm:

barOn: Steffen & Tobi

Cheval Vapeur: Güray & Friends L‘Osteria Red Lounge

Lokanta (Restaurant, EG): Perfect Heat

Lokanta (Club, OG): Bülent Bilgor & Band

Permesso (Keller): Partyblues

Ratskeller (Saal): Friendly Elf

Towers: Mallet

Zeitlos: Crema Latina

Live-Nacht Ludwigsburg, Sa. 18. April, ab 21 Uhr, 7 Lokale in Ludwigsburg, Tickets: VVK 12 €, Abendkasse 15 €., www.live-nacht.de