36. Schlosskonzertreihe Tauberbischofsheim

Kaum ein Werk der klassischen Musik ist so bekannt und vielgehört wie »Die vier Jahreszeiten« von Antonio Vivaldi. Selbstverständlich weiß jeder Kenner, dass der Komponist in diesem Werk Szenen, wie sie für die jeweiligen Jahreszeiten typisch sind, mit Tönen dargestellt hat. Doch wie ist Vivaldi das gelungen? Keine noch so gut geschriebene Werkeinführung kann diese Frage so beantworten, dass das Publikum im Konzert die Jahreszeiten tatsächlich in allen Einzelheiten miterlebt. Cornelius Frowein nimmt sein Publikum mit auf einen multimedialen Besuch in der Werkstatt des genialen Komponisten. Klangbeispiele, Blicke in die Partitur, Erläuterungen zur typischen Klangsprache der Zeit und nicht zuletzt einige Anekdoten um die Entstehung des Werks werden die Zuhörer so vertraut mit zahlreichen Details dieser Musik machen, dass sie das Werk auf intensive Art und Weise miterleben können.

Sa. 3. Februar, 20 Uhr, Rathaussaal, Tauberbischofsheim

www.tauberbischofsheim.de