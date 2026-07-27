37. Römersee Open Air Bad Rappenau (14. & 15.8.26)

Auf dem Gelände rund um die Ruinen der Villa Rustica beim Römersee in Bad Rappenau-Zimmerhof entsteht zwischen den Mauern, Bäumen und Wiese wieder dieser besondere Ort für Musik, Kunst und Kultur. Wenn sich das Gelände wie ein natürliches Amphitheater zur Hauptbühne hin absenkt, entsteht genau die einzigartige Atmosphäre, für die das Römersee Open Air steht. An beiden Tagen erwartet die Besucherinnen und Besucher ein breites Kulturprogramm. Die Marktstraße lädt mit Infoständen, Workshops und Mitmachangeboten zum Entdecken ein. Auf der Hauptbühne und der Zeltbühne spielen bunt gemischt über 24 Bands und 6 DJs aus vielen Genres.

Fr. 14. und Sa. 15. August, Villa Rustica, Römersee, Bad Rappenau

www.roemersee.de