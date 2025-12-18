Nach drei erfolgreichen Events in den Jahren 2018 und 2019 ist es im April endlich wieder so weit: Die SPASSIX Comedy Nacht kommt zurück nach ­Schwäbisch Hall. Schon über 10.000 Gäste begeisterte die Kombination aus Comedy und Kulinarik von Heilbronn bis Winnenden, von Ludwigsburg bis Würzburg. Das besondere Konzept von SPASSIX: Während die Comedians wechseln und von Lokal zu Lokal ziehen, bleiben die Gäste in ­ihrem Lokal und genießen dort vier Shows unterschiedlicher Comedians, allesamt bekannt aus den beliebtesten TV-Formaten. Tuchfühlung und Funkenübersprung ist garantiert – schließlich sitzt man nur wenige Meter vor der Bühne! Dabei sind Bademeister Schaluppke („Mer-Maiding“), Berhane Berhane („Deutscher als Du“), Henning Schmidtke („Es ist nicht alles so scheiße, wie du denkst!“), Michael Schönen („Bud Spencer der Poesie“), Tim Perkovic (»Mit Charme und Humor«) und Pete the Beat („Beatbox-Pionier und Geräusch-Comedian“).

Ab 18 Uhr ist Einlass in den Lokalen – so kann man die Küche des ausgewählten Lokals genießen und sich für den Abend stärken. Die Comedians spielen ab 19:30 Uhr jeweils ein Kurzprogramm von circa 25 Minuten, danach ist eine gleichlange Pause, in der man ­etwas trinken oder sich unterhalten kann. Die vierte und letzte Show startet um 22 Uhr – ein abendfüllendes und gleichzeitig kurzweiliges Programm ist somit garantiert.

Getreu dem Motto »Comedy und Kulinarik« sind nur Lokale dabei, in denen man hervorragend essen kann. Im Brauerei-Ausschank Zum Löwen gibt’s regionale Küche mit schwäbischen und Hohenloher Spezialitäten. Der Gasthof Goldener Adler bietet kreative und moderne, saisonale Küche mit regionalen Spezialitäten. Das Landhaus zum Rössle serviert in der Eventscheune ebenfalls regionale, schwäbische traditionelle Gerichte und ­saisonale Spezialitäten. Das Alte Schlachthaus wird an diesem Abend ein ausgewähltes Speiseangebot für die Gäste bereithalten, das zum Redaktionsschluss noch nicht feststand. Das Restaurant Sonneck ist bekannt für moderne, kreative Küche mit saisonalen und regionalen Zutaten, vor allem schwäbische Klassiker, aber auch vegetarische und internationale Gerichte. Ein weiteres Lokal soll laut Veranstalter noch dazukommen.

Tickets ab 23 Euro gibt es ab sofort als E-Ticket auf der Homepage und nach Weihnachten auch als Hard-Ticket in allen beteiligten Lokalen. Bis 31. Januar kann man mit dem Early Bird Ticket 3 € sparen. Mit dem Gruppenticket (nur als E-Ticket buchbar) kann man ab 5 Personen weitere 2 € sparen – früh dran sein lohnt sich also! Jetzt muss man nur noch sein Lieblingslokal auswählen.

SPASSIX Comedy-Nacht, Schwäbisch Hall, Do. 23. April, Einlass 18 Uhr, 4 Shows ab 19.30 Uhr, Letzte Show startet um 22 Uhr,

Ticket-Vorverkauf Early-Bird Phase (bis 31.1.26): 23 € / 25 € Gruppe / Einzel, Regulär (ab 1.2.26): 26 € / 28 € Gruppe / Einzel

E-Ticket auf der Homepage. Hardtickets ab 23.12. in allen Lokalen

Alle Infos unter www.spassix.de